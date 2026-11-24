Renda nominal sobe, mas Stavropol Krai fica entre as regiões com menor poder de compra da Rússia

O Stavropol Krai ocupa a 82ª posição entre 85 unidades federativas russas em um levantamento da RIA Rating que mede a capacidade de compra da população. O ranking não analisa apenas a renda bruta, mas a distância entre o que o cidadão recebe e o custo real de um conjunto fixo de bens e serviços essenciais.

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Na prática, o indicador revela que o morador médio da região consegue adquirir apenas 1,67 desses cestas básicas de consumo. O número coloca Stavropol no limite inferior de uma escala nacional que varia de 1,21 a 6,28, evidenciando que o custo de vida local consome a maior parte do orçamento doméstico.

Os dados financeiros do segundo trimestre de 2026 apontam uma renda per capita de 43,8 mil rublos. Embora haja um crescimento nominal nos rendimentos — com uma variação de 100,8% em relação ao mesmo período de 2025 -, esse aumento não se traduziu em maior poder de compra, sendo absorvido pela inflação dos produtos básicos.

O cenário no Cáucaso Norte

Dentro do contexto regional do Cáucaso Norte, Stavropol apresenta indicadores inferiores à maioria de seus vizinhos. A região só é superada em termos de precariedade por Karachay-Cherkessia, onde a renda per capita é de 35,2 mil rublos, e pela Ingushetia, que registra a menor marca, com 29,1 mil rublos.

Para a especialista em política social e demografia Elena Romanova, a baixa colocação no ranking expõe a fragilidade do crescimento econômico local. O descompasso entre o aumento nominal dos salários e o preço dos insumos básicos cria um teto que limita o acesso da população às necessidades cotidianas, transformando a renda em um valor meramente estatístico que não se reflete em bem-estar material.