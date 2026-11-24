Terminal de águas profundas na baía de Kozmina opera sem dependência de quebra-gelos

A baía de Kozmina, no sudeste da baía de Nakhodka, abriga agora um novo terminal de águas profundas. A estrutura foi implantada sobre a área de um antigo estaleiro de desmonte de navios, reaproveitando a bacia existente para a movimentação de contêineres e cargas gerais.

Photo: пресс-служба правительства Чукотского АО is licensed under public domain порт

O equipamento é operado pela Union-Trust, residente do Porto Livre de Vladivostok. Com base no acordo firmado com a Corporação de Desenvolvimento do Extremo Oriente e Ártico (KRDV), o investimento total na obra foi de 1,3 bilhão de rublos, estabelecendo uma capacidade projetada de 96 mil TEUs por ano.

A operação do terminal não depende de escolta de quebra-gelos, permitindo a navegação durante todo o ano. Essa característica elimina o gargalo sazonal do fluxo de cargas. Na prática, a infraestrutura já validou sua funcionalidade com o despacho de 18 navios destinados aos portos de Pevek e Egvekinot durante a temporada de navegação de 2026.

Deslocamento do eixo logístico

A consolidação do nó logístico na baía de Kozmina, onde o novo terminal divide espaço com um porto petroleiro especializado, ocorre após a falha de tentativas governamentais de criar um centro similar no sul do distrito de Khasansky. Naquela ocasião, propostas feitas a investidores privados e chineses não geraram viabilidade comercial, concentrando a demanda material nesta localização.

Apesar da operação física estar em curso, o balanço financeiro da Union-Trust, cujo controle principal pertence a Maxim Ivanov (detentor de 40% do capital), reflete a fase de implantação. No ano de 2025, a empresa registrou uma receita de 159 milhões de rublos, mas fechou o período com um prejuízo líquido de 188,5 milhões de rublos.