Turismo de esqui na Rússia migra do Cáucaso para a Sibéria ao priorizar polos recreativos permanentes

O eixo de atração do turismo de esqui na Rússia está mudando de geografia. Pela primeira vez em cinco anos, o troféu principal do prêmio "Montanhas da Rússia" deixou o Cáucaso para se instalar na Sibéria, sinalizando que o setor está deixando de ser apenas um destino de descidas sazonais para se tornar uma rede de polos recreativos permanentes, com uma economia de serviços integrada.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Дефицит гостиничных мощностей. Зимний горнолыжный курорт

A votação popular em 21 categorias confirmou a hegemonia dos destinos siberianos. O grande troféu itinerante foi para o complexo multitemporal Sheregesh, enquanto o resort Manjerok, na República de Altai, consolidou-se como a melhor estação de esqui do Distrito Federal Siberiano. Para Altai, o reconhecimento de Manjerok ultrapassa o mérito esportivo: o complexo opera como um motor de transformação econômica local, onde um investimento privado de grande escala atrai novos capitais e gera demanda por serviços que integram a rede de negócios da região.

A transição do modelo: da pista ao ecossistema

A estrutura do turismo de inverno na Rússia migrou da fórmula simplista de "elevador e pista" para a criação de ecossistemas multifuncionais. O foco agora reside em espaços que operam o ano todo, unindo hotéis, glampings, gastronomia, entretenimento e bases de treinamento para atletas profissionais e jovens. Essa mudança de escala transforma a montanha em um ativo imobiliário e de serviço contínuo.

A viabilidade desses projetos, segundo a especialista em infraestrutura regional Olga Morozova, depende de uma sincronia fina entre o investidor privado e o governo regional. Enquanto o capital privado levanta a estrutura de luxo e lazer, cabe ao Estado garantir a acessibilidade da localização e a manutenção da infraestrutura básica que atenda tanto ao turista quanto ao morador local.

Impacto material e projeções de mercado

O volume de movimentação reflete a dimensão desse mercado: o Ministério do Desenvolvimento Econômico projeta que o fluxo de turistas para as estações de esqui do país possa atingir 10 milhões de pessoas na temporada atual. Esse número retira o setor da categoria de nicho e o coloca como um dos pilares estratégicos do turismo interno russo.

No caso específico de Manjerok, a trajetória de sete vitórias em diferentes categorias ao longo de cinco anos evidencia como a tecnologia de serviço, quando aplicada ao cenário natural de Altai, cria um ciclo de emprego e renda para a população local, equilibrando a modernidade da infraestrutura com a preservação do território.