Kostroma realiza primeira cirurgia de alta complexidade para tumor pélvico localmente avançado

Um paciente na região de Kostroma passou por uma cirurgia de alta complexidade para a remoção de um tumor localmente avançado na região pélvica, um procedimento de nível especialista realizado pela primeira vez na localidade. A operação foi coordenada por Vladimir Unguryan, oncologista-chefe da região, e Leonid Petrov, cirurgião-oncologista do Centro Nacional de Pesquisa Médica em Radiologia.

Photo: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Операция в НМИЦ радиологии

Para Leonid Petrov, a intervenção se enquadra na cirurgia especializada devido à natureza dos tumores localmente avançados, que impõem um desafio técnico rigoroso. O objetivo central da equipe foi equilibrar a radicalidade da remoção da neoplasia com a preservação da qualidade de vida do paciente após a alta.

A viabilização desse procedimento no hospital regional significa que o paciente não precisou se deslocar para centros urbanos maiores ou outras federações para acessar o tratamento. Segundo Vladimir Unguryan, a colaboração com especialistas federais marca a evolução do dispensário oncológico regional na oferta de assistência qualificada localmente.

Expansão da assistência tecnológica

A oferta de cirurgias de alta tecnologia na região tornou-se sistêmica, com a realização de cerca de 800 operações complexas apenas este ano. O dispensário oncológico de Kostroma também implementou, pioneiramente na Rússia, a prática regular de quimioperfusão hepática.

Essa técnica consiste na aplicação de altas doses de quimioterápicos diretamente no órgão afetado. O método já beneficiou mais de 150 pacientes com metástases no fígado e nos pulmões, casos que, anteriormente, eram classificados como incuráveis.