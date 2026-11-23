Exportações russas de pescado à China: receita cresce 49% com preço médio em alta

O complexo pesqueiro russo consolidou sua posição no mercado chinês nos dez primeiros meses de 2026. De acordo com dados do Comitê de Inspeção de Fronteira da China, analisados pela Associação Russa de Indústria Pesqueira (ASRF), o volume de exportação de peixe e frutos do mar atingiu 1.181,6 mil toneladas. Em termos físicos, as entregas cresceram 17%, mas a receita cambial subiu 49%, alcançando quase 4 bilhões de dólares. A Rússia agora responde por 24,7% de todo o importação chinesa de produtos do mar, evidenciando o sucesso da redirecionamento das rotas comerciais após o fechamento dos mercados dos EUA e de outras nações ocidentais.

Photo: Pravda.Ru by Сергей Шарин is licensed under Все права защищены Рыбный рынок

Desacoplamento entre volume e receita

O crescimento financeiro supera o aumento de tonéis devido à mudança na composição de valores e preços médios dos biorreursos aquáticos. O maior peso no orçamento do setor vem de dois segmentos: peixes de carne branca (minhato, bacalhau, espinheiro) e caranguejos.

Peixes de carne branca: geraram 1,98 bilhão de dólares, representando metade da receita total.

geraram 1,98 bilhão de dólares, representando metade da receita total. Caranguejos: contribuíram com 1,23 bilhão de dólares (31% das vendas).

Um exemplo claro dessa dinâmica é o minhato congelado. O volume de exportação aumentou 21%, para 578,7 mil toneladas, mas a receita cresceu 1,7 vez. O preço médio ponderado subiu de 1,30 para 1,87 dólar por quilograma. O mesmo padrão aparece no bacalhau: com um aumento de volume de 19%, a receita subiu 61%, chegando a 643,7 milhões de dólares. Aqui, o preço médio é o motor da expansão financeira, não apenas o volume extraído.

Transição para processamento e valor agregado

Uma mudança estrutural mais importante é o avanço do processamento industrial. O setor está migrando da exportação de matéria-prima inteira para filés e produtos com maior valor agregado, mesmo que a participação desse segmento no total de volume ainda seja pequena. Os dados mostram crescimento acelerado em categorias específicas:

Tipo de produto (filé) Crescimento de volume Crescimento de receita Filé de espinheiro 90 vezes (de 6 para 549 toneladas) 540 vezes (para 4,9 milhões de dólares) Filé de bacalhau 2 vezes (para 1,5 mil toneladas) 6 vezes (para 12,4 milhões de dólares) Filé de minhato +7% (para 7,3 mil toneladas) +21% (para 19,6 milhões de dólares)

Essa evolução indica investimento em capacidade de processamento. Ao transformar o pescado antes da exportação, a Rússia retém mais valor adicionado na economia doméstica e cria empregos no setor, em vez de apenas vender o recurso bruto.

Mercado premium e segurança interna

O segmento de alto valor também registra desempenho positivo. A exportação de caranguejo vivo gerou mais de 1 bilhão de dólares, com volume 18% maior. O caranguejo congelado teve desempenho ainda mais forte: crescimento de 48% em volume e 76% em valor.

Apesar da forte expansão exportadora, não há sinais de escassez interna. Em 2025, o nível de autoabastecimento da Rússia com pescado superou 120%, o que significa que a produção doméstica cobre totalmente a demanda interna e ainda sobra. Os recordes de exportação para a China não estão retirando oferta dos mercados locais. Pelo contrário, a expansão das plantas de processamento para atender a demanda externa tende, a médio prazo, a ampliar a disponibilidade de semiprodutos de qualidade também para o consumidor russo.