Estaleiro de Nakhodka migra de reparos pontuais para construção naval seriada

O Estaleiro de Nakhodka está transformando sua operação, migrando de um modelo de reparos pontuais para a construção naval seriada. A modernização da infraestrutura, viabilizada pelo regime de porto livre de Vladivostok e com apoio da Corporação de Desenvolvimento do Extremo Oriente e do Ártico, recebeu investimentos superiores a 330 milhões de rublos. O aporte foi direcionado à atualização de oficinas e cais, além da aquisição de maquinário para a criação de novas unidades produtivas, resultando na geração de mais de 800 postos de trabalho.

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Da manutenção à fabricação pesada

A expansão da capacidade técnica permitiu que o estaleiro transcendesse a função de base de manutenção. Atualmente, a planta processa e entrega estruturas metálicas de grande porte, com peças atingindo 104 toneladas, destinadas a projetos de óleo e gás no offshore do Mar de Okhotsk e da ilha de Sacalina.

No segmento naval, o foco deslocou-se para a frota pesqueira. A unidade agora produz embarcações especializadas na captura de caranguejos — como o modelo DAMEN 5712 CCa, de 87,85 metros e capacidade para 80 toneladas de captura viva. O planejamento operacional prevê ainda a fabricação de navios de suprimento e catamarãs, atuando em cooperação com o estaleiro Zvezda.

Capacidade operacional e fluxo de entrega

Com a carga otimizada, o complexo projeta a entrega média de três navios por ano, a realização de 28 reparos de embarcações e 60 de navios, além de processar a movimentação de mais de 115 mil toneladas de carga para terceiros.

No estágio atual, a produção é tracionada por pedidos do grupo de empresas Antey, sob a égide do programa estatal de quotas de investimento. Esse arranjo garante o ciclo completo da cadeia de valor do setor pesqueiro: desde o lançamento do casco ao mar até a manutenção técnica contínua da frota.