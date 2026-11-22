São Petersburgo projeta reconfiguração urbana com foco em alta velocidade e conectividade até 2030

São Petersburgo projeta a reconfiguração de sua malha física e urbana até 2030, com a execução de cerca de vinte projetos de grande escala. O plano desloca a cidade de intenções para obras concretas em eixos de transporte, conectividade territorial e requalificação de equipamentos públicos.

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O sistema de metrô terá a expansão da linha Krasnoselskaya-Kalininskaya (marrom), que deve operar as estações "Yugo-Zapadnaya" e "Putilovskaya" em 2025. A partir daí, a obra avança para o centro, com a previsão de entrega das estações "Bronevaya", "Zastavskaya", "Borovaya", "Karetnaya" e "Ligovsky Prospekt 2" até o final da década. Essa sequência de obras visa criar pontos de transbordo para as linhas roxa e laranja e garantir o acesso direto ao futuro terminal da linha de alta velocidade (ВСМ).

Na linha Lakhtinsko-Pravoberezhnaya, a operação será estendida para a região metropolitana com a estação "Kudrovo" e consolidada na cidade com a abertura da "Teatralnaya". Já a linha Nevsko-Vasileostrovskaya prevê a entrega da estação "Bogatyrskaya" até 2029, seguida pela "Kamenki".

Logística de Alta Velocidade e Conectividade Viária

A ligação entre Moscou e São Petersburgo será redefinida pela linha de alta velocidade (ВСМ). O trilho de quase 700 km reduzirá o tempo de deslocamento para 2 horas e 15 minutos. Para viabilizar esse fluxo, um novo terminal será erguido próximo à Estação Moskovsky, com integração física direta ao metrô. Complementarmente, a infraestrutura para trens suburbanos terá um novo terminal na estação "Volkovskaya", com projeto finalizado até o fim de 2027.

A malha rodoviária expande a capacidade de vazão com a conclusão da Rodovia Latitudinal (ШМСД) até 2031, embora trechos específicos e a nova ponte sobre o rio Neva entrem em operação antes. A Ponte Bolshoy Smolensky tem previsão de abertura para 2027. O plano inclui ainda a Rodovia Latitudinal Sul e as estradas M-32 e M-49, que conectam as zonas norte ao Lakhta Center e ao futuro complexo turístico em Gorskaya.

Equipamentos Urbanos e Reuso de Espaços

A infraestrutura cultural será redistribuída. O Teatro Mariinsky terá sua quarta cena instalada no edifício reconstruído de Iof, liberando a estrutura histórica para reformas. Na rua Zvenigorodskaya, a obra do Teatro Dramático Menor (MDT) deve ser finalizada, enquanto a Ilha Novo-Admiralty prevê a construção de um complexo de shows financiado pelo VTB, com investimento de 100 bilhões de rublos.

No eixo administrativo, o Distrito Judicial em Tuchkov Buyan — que abriga o Supremo Tribunal e o Palácio da Dança de Boris Eyfman — tem entrega prevista entre o fim de 2027 e o início de 2028. Simultaneamente, a antiga prisão "Kresty", na margem do rio Arsenalnaya, passará por conversão material: o isolador será transformado em um polo turístico com hotéis e museus, com aporte de 15 bilhões de rublos para mudar a função do imóvel no espaço urbano.