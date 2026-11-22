Geely EX2 ganha homologação EAEU: importação direta da China substitui linhas locais para a rede exclusiva de elétricos na Rússia

Geely EX2, компактный электрохетчбэк произведенный на заводе Zhejiang Haoqing Automobile Manufacturing в провинции Хунань, получил одобрение типа транспортного средства (ОТС) для стран ЕАЭС. Документ, оформленный через сертификационные органы Армении, легализует прямые поставки автомобилей из Китая на российский рынок. Заявителем выступает ООО "Джили-Моторс", официальный дистрибьютор марки. Это событие отделяет модель, собираемую локально на площадках "БелДжи" в Беларуси и "СарыаркаАвтоПром" в Казахстане, от нового канала импорта готовых машин. Для российского потребителя это означает запуск специализированной дилерской сети, которая сосредоточится исключительно на электромобилях и гибридах, встраивая EX2 в линейку вместе с кроссоверами EX5.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Китайские кроссоверы

Промышленные и технические параметры

Сертификационные данные фиксируют конкретные производственные характеристики автомобиля, определяющие его эксплуатационные свойства. Геометрия кузова составляет 4135x1805x1580 мм при колесной базе 2650 мм, что соответствует классу городских компактных машин. Привод реализован через электродвигатель, установленный на задней оси. Подвеска выполнена по классической схеме: спереди — стойки МакФерсон, сзади — независимая многорычажная конструкция. Энергетический контур представлен литий-железо-фосфатной батареей, обеспечивающей запас хода до 395 км. В базовую комплектацию входят климат-контроль, система мониторинга давления в шинах и обязательная система экстренного реагирования, а интерьер оборудован 14,6-дюймовым дисплеем.

Экономическая модель и ценообразование

Ключевым экономическим параметром для владельца в России становится налоговая мощность, зафиксированная в документах на уровне 30 кВт (41 л. с.) по 30-минутному циклу. Именно этот показатель служит основой для расчета транспортного налога, что делает владение электрокаром финансово обоснованным. Официальные цены в рублях пока не объявлены, однако ориентиром служат расценки на рынках соседних стран ЕАЭС. В Беларуси модель предлагается в диапазоне 44,9 — 49,9 тыс. белорусских рублей (около 1,22 — 1,35 млн рублей), в Узбекистане — 236,6 млн сумов (около 1,62 млн рублей), в Казахстане — 9,09 — 9,79 млн тенге (около 1,68 — 1,81 млн рублей). Выбор прямой импортерской стратегии из Китая, минуя локальные сборочные линии, свидетельствует о стратегии дистрибьютора по обеспечению стабильности логистики и поставок в условиях высокого потенциального спроса на электрокары в крупных городах. Успех модели на российском рынке будет зависеть от финального ценообразования и развития зарядной инфраструктуры.