Rússia transfere 18 bisões de viveiros para criar novo grupo de vida livre em Ryazan

Dezoito bisões serão transferidos dos viveiros dos reservas Oka e Prioksko-Terrasny para a região de Ryazan, onde formarão um novo grupo de vida livre. A movimentação dos animais visa expandir a área de distribuição da população central da espécie, retirando-os de ambientes controlados para devolvê-los à natureza.

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A medida integra a estratégia de preservação de uma espécie catalogada no Livro Vermelho. De acordo com o Ministério de Recursos Naturais e Ecologia da Rússia, o objetivo é o aumento físico do território de habitat natural. O ministro Alexander Kozlov detalhou que a expansão do habitat da população central é uma meta do projeto nacional "Bem-Estar Ecológico", no qual o bisão foi definido como uma espécie prioritária.

Escala e viabilidade do repovoamento

A eficácia de transferências semelhantes, originadas nos mesmos viveiros, é evidenciada por resultados em outras regiões. Na reserva "Floresta de Bryansk", a população cresceu para mais de 220 indivíduos em um intervalo de 13 anos. O marco inicial desse crescimento ocorreu em 10 de novembro de 2011, com o nascimento de Mekhodi, o primeiro filhote nascido após o processo de reintrodução naquelas terras.