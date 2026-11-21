Rússia mantém apenas 120 caminhões autônomos em regime experimental de testes

A expansão de corredores logísticos autônomos na Rússia, exemplificada pelo plano do Ministério dos Transportes de conectar a rodovia M-12 a Tiumen, não resultará em substituição imediata de mão de obra. Embora o projeto prometa criar um dos maiores corredores logísticos do mundo, a realidade material da frota e a infraestrutura viária limitam a tecnologia a operações de nicho, mantendo a dependência do motorista profissional por décadas.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Автопилот на трассе

A escala da operação versus a frota total

Atualmente, a operação de caminhões autônomos na Rússia é restrita a um grupo reduzido de 120 veículos. Estes operam sob um regime jurídico experimental (EPR), o que significa que a tecnologia ainda não possui amparo em uma legislação definitiva para uso massivo. Diante de uma frota comercial de milhões de veículos, a presença de pouco mais de cem unidades autônomas representa uma fração irrelevante do parque automotivo, situando a tecnologia em fase de teste e não de implementação de mercado.

Gargalos de infraestrutura e manutenção

O limite da autonomia não reside apenas no software, mas no asfalto. De acordo com o especialista Igor Morzharetto, sistemas autônomos dependem de infraestrutura digital específica, disponível em menos de cinco mil quilômetros de rodovias federais. Essa limitação exclui a vasta malha rodoviária regional, onde a ausência de digitalização torna a condução humana indispensável.

Além da infraestrutura, a operação logística enfrenta o risco do tempo de inatividade. Falhas mecânicas em trajetos longos exigem intervenção humana imediata, dado que o custo de um caminhão parado gera prejuízos severos às transportadoras. A dependência de componentes, como transmissões robotizadas e sensores LiDAR, embora melhore a precisão, não elimina a necessidade de supervisão técnica e operacional presencial.

Impacto no mercado de trabalho

A transição para o transporte autônomo na Rússia ocorre de forma fragmentada. A incapacidade dos veículos de circular por estradas regionais e a inexistência de leis abrangentes garantem a estabilidade da demanda por motoristas. A tecnologia, neste estágio, atua como um complemento para rotas específicas e altamente controladas, e não como um substituto para a força de trabalho no ecossistema de transporte nacional.