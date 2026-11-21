Drones suprem isolamento sazonal na Iaqu𝔱ia enquanto rotas fluviais ficam inoperantes

A logística de suprimentos em localidades remotas da Iaqu𝔱ia agora depende de drones para o transporte de alimentos e medicamentos nos períodos em que as travessias sobre o rio Lena ficam inoperantes. A operação, que contorna o isolamento físico sazonal da região, foi destacada pelo primeiro-ministro Mikhail Mishustin durante o fórum "Transport Week — 2026", em Moscou.

Photo: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены Работник с планшетом управляет дроном на фоне контейнерного порта

O uso de aeronaves não tripuladas para carga, operando sem piloto a bordo, tem a previsão de atingir escala massiva até 2028. Atualmente, a tecnologia funciona como uma ponte aérea temporária, suprindo a lacuna deixada quando as rotas terrestres e fluviais são interrompidas pelas condições climáticas e geográficas.

Infraestrutura e Conectividade

Para que o abastecimento não dependa apenas de soluções pontuais, o governo da Iaqu𝔱ia, representado por Aisén Nikolaev, defende a sincronização entre diferentes modais de transporte. O plano concreto para os próximos quatro anos prevê a modernização de ao menos 75 aeródromos, ampliando a capacidade de pouso e decolagem em pontos estratégicos do território.

A operação logística também passa a integrar camadas digitais para reduzir o gargalo burocrático. Desde 1º de setembro, a utilização de documentos de transporte eletrônicos tornou-se obrigatória. Complementam essa rede a plataforma digital de logística "LOTUS" e o balanço econômico-transportador digital, ferramentas desenhadas para monitorar o fluxo de mercadorias e a demanda regional.

O conjunto dessas medidas — a frota de drones, a reforma das pistas e a digitalização dos fluxos — serve de base para a atualização da Estratégia de Transportes da Rússia até 2050, que está em fase final de elaboração.