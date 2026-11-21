Aeroporto de Pulkovo supera volume de 2019 ao substituir rotas europeias por eixos do Oriente e Sul

O Aeroporto de Pulkovo consolidou em 2026 uma reconfiguração profunda de sua malha logística, superando em 11% o volume de transportes internacionais registrado em 2019, antes da pandemia. O salto de 16% no fluxo de passageiros estrangeiros em relação a 2025 não é apenas um número estatístico, mas o reflexo da substituição definitiva dos antigos corredores europeus por novas rotas comerciais e turísticas que conectam São Petersburgo ao Oriente e ao Sul.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Самолёт в аэропорту Санкт-Петербурга

A guinada para a Ásia e África

A estrutura operacional do aeroporto reflete essa mudança de eixo: hoje, 55 companhias aéreas operam 120 destinos. O crescimento materializa-se na demanda por mercados asiáticos e africanos, onde a frequência de voos e o volume de pessoas revelam a nova geografia do tráfego.

A China emerge como o principal vetor de expansão, com um aumento de 30% no fluxo de viajantes. A Turquia mantém-se como pilar de estabilidade, movimentando quase 2 milhões de passageiros. No entanto, a aceleração mais brusca ocorre no Egito, onde o volume de voos saltou 48%, atingindo 400 mil pessoas anualmente.

Entre janeiro e setembro de 2026, a distribuição do crescimento evidenciou focos específicos: o Egito liderou a alta com 49%, impulsionado por Hurghada (+53%) e Sharm El Sheikh (+45%). A China registrou alta de 28%, com destaque para Xangai (+29%), enquanto o Cazaquistão subiu 33% (com destaque para Tashkent, +34%) e a Armênia cresceu 27% (com influência de Istambul, +29%).

Além dos fluxos de massa, a malha começa a integrar pontos mais específicos, como Casablanca, Ancara e Shymkent, com previsão de aumento de frequência para 2027.

Dinâmica interna e a pressão sobre a infraestrutura

O movimento internacional é acompanhado por um aquecimento nas rotas domésticas. O fluxo para Ekaterinburg cresceu 17%, seguido por Stavropol (+16%) e Vladikavkaz (+13%). No acumulado dos nove primeiros meses de 2026, Pulkovo movimentou 15,6 milhões de passageiros, com a expectativa de fechar o ano em 20 milhões — dos quais mais de 5,5 milhões são estrangeiros.

Para Asiyat Khalvashi, diretora de comércio aeronáutico da empresa "Air Gates of the Northern Capital", 2026 marca o ano da expansão da rede de rotas internacionais. Esse fluxo aéreo alimenta a economia local; segundo o vice-governador Boris Piotrovsky, entre janeiro e abril de 2026, São Petersburgo recebeu cerca de 9 milhões de turistas, incluindo um volume crescente de visitantes vindos de Moscou.

Contudo, o crescimento do tráfego, especialmente em rotas de longa distância, impõe um desafio material. Olga Morozova, especialista em infraestrutura regional, alerta que o aumento do volume de passageiros exige que a infraestrutura de serviços do aeroporto e o sistema de transporte urbano sejam adaptados para evitar gargalos no deslocamento dos turistas dos terminais até o centro da cidade.