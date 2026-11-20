Excesso de currículos em TI: empresas trocam volume por precisão cirúrgica em São Petersburgo

O mercado de tecnologia em São Petersburgo atravessa um momento de saturação. Em outubro, a balança entre oferta e demanda inclinou-se drasticamente para o lado dos profissionais: para cada vaga aberta no setor de TI, havia cerca de 3,4 candidatos. Segundo dados da plataforma hh. ru, a cidade registrou 3,5 mil oportunidades de emprego contra um volume de mais de 12 mil currículos enviados, sinalizando um resfriamento na contratação em massa.

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Essa mudança não é apenas quantitativa, mas estrutural. O modelo de expansão generalizada de equipes deu lugar a uma seleção cirúrgica, onde as empresas buscam competências específicas para resolver problemas tecnológicos pontuais. Essa transição reflete a nova prioridade do capital: menos volume de pessoal e mais precisão técnica.

A redistribuição do interesse patronal ficou evidente na composição das vagas de outubro. Enquanto a demanda por desenvolvedores front-end caiu pela metade — recuando de 2% para 1% da fatia do mercado -, as posições para testadores (5%) e analistas de dados (2%) mantiveram-se estáveis. O ponto de ascensão, porém, está na segurança da informação, área que viu crescer a procura à medida que as empresas priorizam a blindagem de dados e a implementação de sistemas inteligentes e analítica preditiva.

A disparidade salarial e o valor da especialização

Mesmo com o excesso de profissionais disponíveis, o setor de TI preserva um patamar remuneratório superior à média da cidade. O salário mediano de um especialista em tecnologia em São Petersburgo é de 105,6 mil rublos, superando a mediana geral do município, que gira em torno de 95 mil rublos. No entanto, esse número mascara uma segmentação interna profunda.

Para a economista do mercado de trabalho Irina Kostina, o cenário atual valoriza a profundidade do conhecimento em detrimento da generalidade. Com a migração para a contratação pontual, o profissional com competências raras e específicas ganha poder de barganha, enquanto a massa de programistas enfrenta a concorrência.

O resultado é um mercado paradoxal: há abundância de mão de obra no sentido amplo, mas escassez de talentos nos nichos de segurança e análise preditiva. O setor deixa de ser um bloco único de crescimento para se tornar um mosaico de demandas heterogêneas, onde o excesso de currículos não anula a dificuldade de encontrar o especialista certo.