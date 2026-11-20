A Rússia e a China formalizaram a criação de uma zona piloto e demonstrativa de cooperação agrícola no Território de Primorsky. O acordo, assinado por Alexei Chekunov, Ministro do Desenvolvimento do Extremo Oriente e do Ártico, e Zhang Zhu, Ministro da Agricultura e Assuntos Rurais da China, estabelece a base para a implementação de fluxos produtivos integrados entre as duas nações.
O projeto opera como um centro de apropriação técnica, onde o foco recai sobre a transição do insumo bruto para o processamento automatizado. A infraestrutura será destinada à validação de sistemas de agricultura de precisão, ferramentas de monitoramento digital e a automação de processos produtivos, apoiada por pesquisa em biotecnologia, agroquímica e manipulação de recursos genéticos.
A cadeia material da zona abrange a produção primária de soja e milho, incluindo a etapa de seleção e produção de sementes, além de atividades de pecuária e aquicultura. O fluxo segue para a etapa de transformação, com a instalação de unidades de processamento de produtos agrícolas e a criação de uma estrutura de suporte para a fabricação e manutenção de maquinário agrícola.
Para evitar gargalos entre a produção e o destino final, o acordo prevê a montagem de uma base material logística. Isso inclui a construção de complexos de armazenagem, sistemas de refrigeração e a expansão da infraestrutura portuária e de transportes, essenciais para a movimentação do volume de carga gerado pela zona.
A execução operacional e a gestão dos investimentos ficam a cargo da Corporação de Desenvolvimento do Extremo Oriente e do Ártico. Segundo Alexei Chekunov, a iniciativa marca a primeira aplicação prática do mecanismo de Território de Desenvolvimento Avançado Internacional (MTOR), transformando a promessa de cooperação em uma estrutura física de operação industrial.
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