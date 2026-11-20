Território de Khabarovsk registra crescimento de 17,5% no fluxo turístico chinês no primeiro semestre

A manutenção do regime de isenção de vistos para cidadãos de Rússia e China, agora estendida até o final de 2027, deixou de ser apenas um acordo diplomático entre Vladimir Putin e Xi Jinping no fórum da APEC em Shenzhen para se tornar um motor de fluxo material no extremo leste russo. No Território de Khabarovsk, a medida reflete diretamente na logística de fronteira, movimentando passageiros por aviões, balsas e postos rodoviários.

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A dinâmica do primeiro semestre de 2026 revela que o fluxo turístico vindo da China cresceu 17,5% em todos os modais. No entanto, a escala do crescimento é desigual: o setor aéreo é quem dita o ritmo, com um salto de 35,8% nas chegadas nos primeiros nove meses do ano. Enquanto isso, a conexão fluvial entre Khabarovsk e Fuyuan transportou mais de 14 mil pessoas em 2026, somando-se ao volume de tráfego que atravessa o posto de controle de Pokrovka.

A engrenagem do serviço e a infraestrutura de recepção

Para que o volume de turistas se transforme em receita efetiva, a rede hoteleira da região implementou o padrão "China Friendly". A medida não é apenas estética, mas operacional, focando no treinamento de equipes e na adaptação de sistemas de pagamento para as tecnologias chinesas. A base de mão de obra para esse serviço está sendo moldada academicamente: estudantes da Universidade de Khabarovsk (TOGU) e programas desenvolvidos com o Centro de Recursos Federal RGUTIS, sob a égide do projeto nacional "Turismo e Hospitalidade", visam suprir a lacuna de qualificação profissional.

A oferta material de turismo também passa por expansão. Em Bikine, as rotas foram renovadas; no complexo de esqui Khekhzir, a trilha "Lendas de Khekhzir" foi aberta ao público, e o projeto "Colar Oriental" foi apresentado oficialmente em Harbin. No detalhe do consumo, a gastronomia regional está sendo padronizada em um catálogo de 132 itens, que servem de base para a criação de um mapa gastronômico estruturado para o visitante chinês.