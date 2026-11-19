Setor de TI na Mordóvia cresce acima da média de PMEs e atrai jovens empreendedores

O setor de tecnologia da informação na Mordóvia avança em um ritmo que supera a média das pequenas e médias empresas (PMEs) da região. No último ano, o número de empresas de TI nesse segmento cresceu 14%, totalizando 784 companhias. Esse movimento reflete a tendência nacional russa, onde o incremento do setor foi de 15%, sinalizando que a região acompanha a expansão digital do país.

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A dinâmica desse crescimento revela uma mudança no perfil de quem empreende. Enquanto no conjunto geral das PMEs apenas 23% dos empresários têm menos de 35 anos, no setor de TI esse grupo representa mais de 40% do total. Há também um movimento de diversidade de gênero: a participação feminina no empreendedorismo tecnológico subiu para 31%, um salto de 10 pontos percentuais nos últimos cinco anos.

Em termos de operação, o mercado de serviços digitais se divide em dois eixos principais: a maioria das empresas, cerca de 70%, foca no desenvolvimento de softwares, enquanto os 30% restantes concentram-se em serviços de consultoria e processamento de dados.

Recursos e Incentivos Financeiros

Para sustentar esse ecossistema e evitar a fuga de cérebros, o governo federal e regional aplicam medidas do projeto nacional "Economia Eficiente e Competitiva". O suporte é estruturado em duas frentes: a financeira, com isenções fiscais, crédito subsidiado e a inclusão no registro de pequenas empresas tecnológicas (MTK) para acesso a subsídios; e a infraestrutural, focada em capacitação e apoio patrimonial.

O volume de capital injetado no setor demonstra a escala do investimento público. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Econômico da Federação Russa, o número de empresas beneficiadas saltou de 730 para 1,7 mil. O montante total de recursos mobilizados chegou a 17,7 bilhões de rublos, superando os 14 bilhões do período anterior. Desse total, 7,5 bilhões de rublos foram viabilizados por meio de garantias abrangentes (umbrella guarantees), facilitando o acesso ao crédito.

Para a especialista em política social e demografia regional Elena Romanova, a alta concentração de jovens no negócio de TI transforma o setor em uma ferramenta estratégica de fixação populacional. Ao permitir que profissionais qualificados criem empresas e gerem renda localmente, a tecnologia reduz a necessidade de migração para os grandes centros urbanos.