Testes validam superestrutura da alta velocidade Moscou-São Petersburgo

O polígono de testes Sablino-Tosno concluiu a primeira etapa de experimentação dos elementos da superestrutura da via que comporão a futura linha de alta velocidade (ВСМ) entre Moscou e São Petersburgo. Para validar a resistência dos trilhos, dormentes, lastro e sistemas de fixação, o trem elétrico Sapsan realizou 210 viagens, atingindo velocidades de 230 km/h, conforme informado por Oleg Belozeroov, presidente da RZD.

Photo: commons.wikimedia.org by A.Morgunovskaya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Поезд Сапсан РЖД

A operação ocorreu em um trecho especializado de 1,5 km, que funciona como uma escala reduzida da construção prevista para a via definitiva. O objetivo foi observar o comportamento material da estrutura sob a carga dinâmica de composições em alta velocidade. A medição do desgaste e da estabilidade da via foi viabilizada por 1,5 mil sensores integrados, que geraram um volume de 35 terabytes de dados sobre o funcionamento físico do sistema.

Automação e fluxo de tráfego

Paralelamente aos testes de infraestrutura física, está em desenvolvimento um assistente digital para o maquinista baseado em inteligência artificial. O sistema busca a otimização do controle do trem para permitir a redução dos intervalos entre as composições, transformando a capacidade de vazão da linha por meio da automação do movimento.

Dimensões e operação do projeto

A ferrovia será um corredor físico que atravessa seis regiões: Moscou, São Petersburgo e as províncias de Moscou, Tver, Novgorod e Leningrado. Em São Petersburgo, o terminal será implantado próximo à Estação de Moscou.

O projeto, com investimento estimado em 2,3 trilhões de rublos, prevê que a operação comece em 2028. A meta é reduzir o tempo de viagem para 2 horas e 15 minutos, com trens partindo a cada 10 ou 15 minutos e passagens estimadas em 10 mil rublos.

Neste estágio, a concretude do projeto limita-se aos testes de elementos em um trecho restrito. A transição do polígono para a obra de larga escala depende agora da aplicação dos dados de carga coletados e da integração dos sistemas de IA às condições reais de operação.