Um paciente com melanoma na Basquiria se tornará, até o fim deste ano, a primeira pessoa na república a iniciar o tratamento com a vacina "NeoOncoVac". Desenvolvido pelo Centro Gamaleya, o medicamento não é uma medida preventiva, mas uma terapia personalizada: a construção do fármaco é feita sob medida para cada indivíduo, baseando-se no perfil genético específico do tumor do paciente.
O processo começa com a digitalização dos dados genéticos da neoplasia, que orientam a síntese de um preparo capaz de treinar as células T-killer para reconhecer e atacar precisamente as células cancerígenas. Para viabilizar a operação, a Universidade Médica Estatal da Basquiria, sob a coordenação do acadêmico Valentin Pavlov, já implementou o complexo diagnóstico necessário para a elaboração dos pedidos de мРНК.
Atualmente, seis pessoas estão em curso de tratamento. Os resultados iniciais indicam que o primeiro participante do experimento não apresenta focos visíveis da doença há quatro meses. Segundo o acadêmico Alexander Gintsburg, o monitoramento é rigoroso, utilizando tomografia de alta precisão e análise da concentração de citocinas, observando-se que os efeitos colaterais nos novos pacientes são mais brandos do que no início dos testes.
O custo do ciclo completo de tratamento para um único paciente é de aproximadamente 7 milhões de rublos, valor integralmente coberto por financiamento estatal. A meta é que, até 2027, o projeto seja expandido para dezenas de pacientes por meio do sistema de Seguro Médico Obrigatório (OMS).
Para sustentar essa escala, estão sendo construídas novas unidades de produção com o objetivo de alcançar a soberania tecnológica. A previsão é que, até meados de 2027, a dependência de insumos externos seja eliminada, com a transição total para componentes nacionais, incluindo as enzimas para a síntese de RNA e as cápsulas lipídicas.
Além da vacina personalizada, os pesquisadores desenvolvem fármacos complementares para permitir que as células imunológicas penetrem em tumores ditos "frios", que anteriormente eram considerados difíceis de tratar.
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A estabilidade da estrutura depende do amaciamento preciso das fatias e da espessura correta da massa.