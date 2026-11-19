Yakútia articula corredor para reduzir prazo de transporte entre China e Europa

A malha de transportes da Yakútia está migrando de obras pontuais para a implementação de um corredor logístico contínuo que liga Mohe, Nayba e Magadan. O objetivo é romper a dependência dos ciclos sazonais de abastecimento do Norte e reduzir os custos de frete, que permanecem elevados devido a lacunas na conexão permanente entre as regiões.

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A operação do corredor depende de uma cadeia integrada de trilhos, rios e terminais marítimos. O eixo central é a Ferrovia Amur-Yakútia (AYM), com 1.238 quilômetros de extensão. Para que o fluxo de carga se torne efetivo, a estrutura divide-se em três etapas físicas:

No nó sul, a conexão com a China exige a criação da passagem fronteiriça internacional Jalinda-Mohe, atravessando o rio Amur. A viabilização técnica passa pela reconstrução de 68 km do trecho ferroviário Skovorodino-Reynovo, dos quais 9 km já foram concluídos. Para antecipar a operação, está prevista a instalação de uma balsa para transportes experimentais em 2027.

No nó norte, o foco é a construção do terminal marítimo de águas profundas em Nayba, parte do porto de Tiksi. Este equipamento visa garantir o abastecimento do Norte e dar suporte a projetos industriais, como a exploração do depósito de Kyuchus.

A expansão para o leste ocorre através do desenvolvimento da rede ferroviária via Khandygy, direcionando-se a Nayba e à região de Magadan.

Escala e fluxo de carga

O impacto material do projeto é a redução drástica da distância de transporte entre a China e a Europa via Rota Marítima do Norte. O trajeto por Mohe e Nayba totaliza cerca de 10.700 quilômetros, com tempo de entrega entre 17 e 21 dias. Em contraste, a rota pelo Canal de Suez ultrapassa 21.000 quilômetros e leva de 35 a 45 dias, reduzindo o percurso em mais da metade.

Para a Yakútia, a viabilidade econômica surge da demanda constante por transporte: a exportação de carvão local para a China garante a ocupação da AYM e da nova fronteira. Isso altera a natureza da infraestrutura, que deixa de ser um custo social para se tornar um ativo comercial.

Sincronia e limites do investimento

O principal gargalo do sistema é a falta de sincronia operacional. Um terminal marítimo sem acesso terrestre perene ou uma linha férrea sem a respectiva passagem fronteiriça não formam uma cadeia logística funcional. Para mitigar isso, propõe-se um mapa rodoviário único coordenado pelo Ministério dos Transportes da Rússia, RZD e Rosatom.

O modelo financeiro divide-se em etapas: o Estado assume a coordenação estratégica e a construção da infraestrutura de base, enquanto o setor privado e empresas estatais chinesas investem nos equipamentos que possuem base de carga comprovada.