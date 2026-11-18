A ofensiva russa na China: alianças logísticas alteram o equilíbrio dos preços nos pontos de venda

A feira Seafood Expo China, realizada em Qingdao entre 28 e 30 de outubro, consolidou um volume físico de interesse comercial sem precedentes: 1.620 empresas de 50 países apresentaram seus catálogos diante de 47,5 mil visitantes de 149 nacionalidades. O pavilhão russo, o maior entre as 27 exposições nacionais, funcionou como um ponto de convergência para a oferta de matéria-prima processada e in natura, estruturada não apenas pelo preço, mas pela capacidade de entrega e pela adaptação tecnológica ao mercado de destino.

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Capacidade industrial e fluxo logístico

A presença russa não foi uma simples vitrine de marcas, mas a demonstração de um ciclo industrial completo, integrado desde a extração até a distribuição. Mais de 60 organizações, incluindo empresas de Camtchatka, Primórie e Khabarovsk, apresentaram desde a captura primária até a produção de farinhas, óleos e ração animal. Essa cadeia vertical permite que a oferta negociável inclua não apenas o produto fresco, mas também subprodutos processados com valor agregado, reduzindo a dependência de intermediários e aumentando a previsibilidade do fornecimento. A visita da delegação oficial chinesa, liderada por Ma Yuxiang, ex-vice-ministro da Agricultura, focou-se na verificação da capacidade dos operadores, como o Registro Marítimo Russo e os grupos "Antei" e "Russky Krab", que exibiram crustáceos vivos e processados. A avaliação técnica desses estoques frescos e da infraestrutura de armazenamento é pré-requisito para qualquer contrato de longo prazo, pois determina a janela de validade e a integridade do produto no ponto de venda.

Aderência à demanda do varejo chinês

O motor econômico da troca foi a capacidade da oferta russa de se adaptar à gastronomia local, uma restrição de qualidade que o mero volume não resolveria. O Marine Stewardship Council (MSC) facilitou o encontro entre os exportadores e as cinco maiores redes varejistas da China — Hebei Huiyou, Qingdao Aeon Dongtai, Hubei Yasheng, Chengdu Ito-Yokado e Tianhong -, que juntas controlam mais de 300 pontos de venda e um faturamento superior a 25 bilhões de iuanes. Para entrar nesse sistema, a matéria-prima não pode ser genérica; ela precisa respeitar preferências regionais específicas.

Esse ajuste fino foi ilustrado pela desenvolvimento de produtos à base de ovas de capelinha (mingtai), criado pela Associação de Produtores de Capelinha em parceria com tecnólogos chineses. A presença de empresas como SZRK, RRPK, "Russky Krab" e "Sigma Marine Technology" nas negociações indica que o foco migrava da simples exportação de filetes para a oferta de soluções culinárias prontas. O restaurante Russian Fish House demonstrou na prática essa versatilidade, servindo desde hambúrgueres de salmão e capelinha até tom-iam e rolinhos primavera, provando que a matéria-prima russa suporta interpretações asiáticas complexas sem perder identidade.

Infraestrutura portuária e expansão geográfica

Além da transação imediata, a feira serviu para mapear restrições logísticas futuras. Ivan Fétisov, da Expo Solutions Group, negociou com a Qingdao Port International planos para 2025, abrangendo transbordo, logística e processamento no porto. Esse alinhamento é crítico, pois a eficiência no descarregamento e no armazenamento frio define o custo final do produto. A corporação "Liaoyu" e a CAPPMA também reforçaram seus laços, preparando o terreno para a edição de São Petersburgo.

A expansão da oferta russa busca novos mercados de escoamento além da China. A participação de delegações de Venezuela, Coreia do Sul, Brasil e Equador na Seafood Expo Russia sinaliza um interesse mútuo, enquanto as empresas russas planejam o lançamento no mercado latino-americano, com estreia prevista para a Seafood Show Latin America 2027, em São Paulo. Paralelamente, discussões com a Belarusian National Biotechnology Corporation (BNBC) apontam para uma cooperação tecnológica que pode otimizar o processamento local. O próximo marco da cadeia será a China Fisheries and Seafood Expo, em sua edição de aniversário, entre 27 e 29 de outubro de 2027, onde a capacidade de entrega e a qualidade certificada serão novamente testadas.