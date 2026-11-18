Ursos na Sibéria: medo psicológico derruba fluxo turístico mesmo após a saída dos animais

A presença frequente de ursos em trilhas turísticas da Sibéria deixou de ser um incidente isolado para se tornar um obstáculo concreto ao fluxo de visitantes. Mais do que a ameaça física imediata, o impacto reside na memória do risco: a sensação de insegurança que permanece mesmo após a retirada dos animais das áreas de circulação humana.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Медведь в деревне

Para Andrey Klychkov, chefe do grupo de Turismo Ecológico da comissão do Conselho de Estado da Rússia, o dano à imagem da região é duradouro. A percepção de perigo cria uma barreira psicológica que não desaparece com a mudança de estação. Segundo Klychkov, mesmo que os predadores parem de aparecer no próximo ciclo, o "rastro" do medo continuará a afetar a decisão de quem planeja visitar a região por vários anos.

O impacto nos números e o fechamento de acessos

A insegurança traduziu-se em números drásticos de evasão. No Parque Nacional Krasnoyarsk Stolby, a situação atingiu o limite crítico, resultando no fechamento total do local para turistas a partir de 25 de setembro de 2026, por determinação da administração para garantir a integridade física dos visitantes.

O contraste no volume de pessoas que frequentavam a área revela a profundidade da crise: no outono de 2025, o parque recebeu 217 mil pessoas; no outono de 2026, esse número despencou para 44 mil. Uma queda de quase 80% que reflete tanto as proibições oficiais quanto a desistência espontânea de quem evita o risco.

Essa dinâmica altera a experiência de quem se desloca para a natureza, especialmente aqueles que viajam com animais de estimação. A presença de cães em territórios de ursos pode ser interpretada pelos predadores como uma ameaça ou estímulo, elevando o risco de confrontos. O cenário evidencia que o acesso ao turismo ecológico na região agora depende de um equilíbrio frágil entre o monitoramento rigoroso das populações de ursos e a capacidade do visitante de compreender e respeitar o comportamento animal em seu habitat.