Altai supera meta de construção enquanto crédito hipotecário trava vendas

O mercado imobiliário do Altai, na Rússia, vive um paradoxo estatístico: enquanto as máquinas de construção aceleram e superam as metas oficiais, o comprador final desapareceu. O resultado é um crescimento físico da oferta que não encontra eco no bolso do consumidor, transformando a eficiência produtiva em um risco de superestoque.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Застройка новых районов

Nos primeiros nove meses de 2026, a região entregou 756 mil metros quadrados de área construída, um salto de 9,5% em relação ao ano anterior. A projeção é que o ano feche em 820 mil metros quadrados, ultrapassando a meta governamental de 810 mil. No entanto, esse volume não é homogêneo: a maior fatia vem da construção individual (464 mil m²), enquanto a construção vertical, de prédios, soma 291 mil m².

A conta não fecha na hora da venda. Para Igor Spivak, vice-ministro da Construção e Habitação da região, a estagnação é o efeito cumulativo das medidas restritivas do Banco Central Russo. O aperto monetário travou as linhas de crédito hipotecário e reduziu drasticamente os valores disponíveis para empréstimos, retirando o oxigênio do fluxo de vendas.

O tamanho do problema varia conforme a régua utilizada. Dados da agência Dom. rf apontam que 50% das áreas construídas não foram vendidas até outubro. Já outras estimativas elevam esse índice para 80%. Vyacheslav Shirshov, diretor executivo da União de Construtores do Altai, explica que a discrepância nasce da metodologia: enquanto uns medem as vendas apenas sobre o que está sendo construído, outros analisam todo o volume de imóveis disponíveis no mercado.

A inércia da expansão territorial

Mesmo com a queda na demanda, a engrenagem imobiliária continua a girar por inércia de projetos e incentivos públicos. Até novembro de 2026, 107,3 hectares de terra já estavam mobilizados para construção, com um potencial de quase 1,5 milhão de metros quadrados. Além disso, existem 116 licenças ativas para a edificação de 129 prédios (1,14 milhão de m²).

Essa expansão concentra-se em programas de Desenvolvimento Territorial Complexo (KRT), que redesenham a geografia urbana:

Distrito de Planejamento Noroeste: a maior escala, com potencial de até 2,5 milhões de m² em uma área de 404,7 hectares.

a maior escala, com potencial de até 2,5 milhões de m² em uma área de 404,7 hectares. Renovação "Potoka" (Barnaul): substituição de 46 prédios antigos por 381 mil m² de novas áreas.

substituição de 46 prédios antigos por 381 mil m² de novas áreas. Biysk: construção de 12 prédios em uma área de 8,2 hectares.

construção de 12 prédios em uma área de 8,2 hectares. Barnaul, Novoaltaysk e Platovo: foco em construções de baixa densidade.

A economista Irina Kostina alerta que esse descompasso cria um cenário perigoso. De um lado, a oferta cresce impulsionada por projetos de investimento e apoio estatal; do outro, a capacidade de pagamento do cidadão é estrangulada pela política monetária rígida.

O sucesso numérico de 2026 — a entrega de mais casas do que o planejado — pode se tornar a armadilha de 2027. O acúmulo de estoques não vendidos drena a liquidez das construtoras, sugerindo que, se a demanda não reagir, a próxima etapa será a desaceleração forçada do ritmo de obras.