Conexão aérea entre Rússia e China atinge 96% das obras e aguarda testes para operar em 2027

A infraestrutura de conexão aérea entre Blagoveshchensk, na Rússia, e Heihe, na China, entrou na fase final de montagem física. De acordo com o Ministério dos Transportes da região de Amur, as estações terminais já estão erguidas e os cabos de sustentação foram tensionados. Em setembro de 2026, a obra atingiu um nível de conclusão superior a 96%, restando agora a transição para a etapa de testes operacionais.

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O sistema consiste em duas linhas independentes que percorrem 976 metros no total, ligando o distrito de "Milha de Ouro" ao distrito de Aihui. O trajeto cruza o rio Amur a uma altura de aproximadamente 70 metros, utilizando uma torre linear de 64 metros de altura para sustentar a travessia.

A capacidade de transporte é definida por cabines para 110 pessoas. O tempo de deslocamento entre as cidades é de 6 minutos, com a passagem sobre o rio levando cerca de 2,5 minutos. A operação prevista ocorre das 07h às 20h, com intervalos de 12 a 15 minutos entre as viagens. Para viabilizar a travessia internacional, a infraestrutura inclui um complexo de quatro andares com salas de servidores, sistemas de proteção vibroacústica e postos de controle de passaportes.

Do equipamento à operação

A transição da obra para o serviço real depende da chegada das cabines, prevista para o início do próximo ano. Após a montagem desses módulos, o fluxo de trabalho seguirá a sequência de testes de mecanismos de controle e segurança, sincronização dos nós do sistema e a realização de voos experimentais.

Para o engenheiro civil Aleksey Tikhonov, a fase de comissionamento é o ponto crítico do projeto, pois é o momento em que a carga real é aplicada aos elementos dinâmicos, transformando a estrutura estática em um sistema de transporte funcional e validando as normas de segurança.

Embora a infraestrutura física esteja quase completa, o projeto, iniciado em 2019, tem sua entrada em operação programada para 2027. O hiato entre a conclusão da obra (96%) e o início do serviço deve-se à necessidade de exaurir os testes técnicos e obter as autorizações governamentais para o tráfego transfronteiriço. Uma vez operacional, a expectativa é que o gargalo da travessia fluvial seja superado, permitindo um fluxo superior a um milhão de passageiros por ano.