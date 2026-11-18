Carga de camarões é retida em Vladivostok por conter níveis tóxicos de arsênico

Uma carga de 15,7 toneladas de camarão do norte foi interceptada e bloqueada no porto de Vladivostok após exames laboratoriais detectarem níveis de arsênico acima do limite permitido para consumo humano. O lote, originário de uma empresa da região de Khabarovsk, foi retido por inspetores da administração inter-regional de Rosselkhoznadzor do Primorie.

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A irregularidade foi constatada por especialistas do braço regional do FGBU "APK NATSRYBA", que submeteram o produto a uma análise rigorosa de 27 indicadores diferentes. Embora seja a primeira vez este ano que o arsênico é detectado especificamente em lotes de camarão do norte, a presença desse elemento tóxico em frutos do mar tem se mostrado um problema recorrente na região, com registros anteriores semelhantes em remessas de caranguejo e peixe-trombeta.

O risco na cadeia de distribuição

O episódio evidencia a fragilidade da segurança alimentar no fluxo de mercadorias do porto, onde a fiscalização atua como a última barreira antes do consumo final. Recentemente, outra operação de controle em Vladivostok impediu que quase 20 toneladas de camarões vanamei importados seguissem para a Sibéria, após a carga ser classificada como insegura e retida em um armazém de armazenamento temporário.