Rússia estuda teto para rebanhos domésticos para frear 'pseudoempreendedorismo' rural

Moradores de áreas rurais do Altai, na Rússia, enfrentam a degradação de plantações, a destruição de infraestruturas públicas e riscos sanitários devido ao gado solto nas ruas. O problema central não é a criação de animais para subsistência, mas a existência de propriedades que operam como fazendas industriais sob a máscara de hortas e quintais domésticos, evitando as obrigações legais de quem produz em larga escala.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Коровы на пастбище

Para conter a situação, o Comitê de Política Agrária, Gestão de Recursos Naturais e Ecologia da Assembleia Legislativa da região recebeu a tarefa de analisar a viabilidade de impor limites legais ao número de animais que podem ser mantidos em Pequenas Propriedades Auxiliares (LPH).

Atualmente, a legislação limita essas propriedades principalmente pela área do terreno — até 0,25 hectare -, mas não estabelece um teto para o rebanho. Essa brecha permite que proprietários mantenham dezenas ou centenas de cabeças de gado sem investir em cuidados adequados ou infraestrutura de contenção. Segundo Alexander Romanenko, presidente da Assembleia Legislativa, esse cenário transforma a subsistência em um "pseudoempreendedorismo", onde a escala de produção industrial é mantida sem a contrapartida da responsabilidade sanitária e ambiental.

O custo da informalidade no campo

A ausência de limites numéricos gera um impacto direto no bolso e na rotina do vizinho. Enquanto a propriedade rural formalizada deve seguir normas rígidas de higiene e manejo, o detentor de uma LPH com rebanho excessivo foge de tributos e de fiscalizações obrigatórias. Elena Romanova, especialista em política social e demografia, pontua que a função da LPH é garantir a segurança alimentar da própria família; quando a atividade escala para o comércio sem o registro de empreendedor ou autônomo, o lucro privado resulta em ônus público.

A consequência concreta para quem vive na aldeia é a convivência com animais que circulam livremente, destruindo cercas e plantios, e, em casos mais graves, a morte de gado em plena via pública, expondo a comunidade a riscos biológicos.

Para definir os novos limites, o comitê irá consultar chefes de municípios e estudar a experiência de outras regiões da Federação Russa. O objetivo é entender onde termina a subsistência e onde começa a atividade comercial que exige a responsabilidade de uma empresa, impedindo que o direito ao pequeno cultivo se torne um salvo-conduto para o descaso com o espaço comum.