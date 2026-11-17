Tribunal de Khabarovsk condena grupo por contrabando de madeira para a China

O sistema judiciário da região de Khabarovsk encerrou o processo contra um grupo criminoso especializado no contrabando de madeiras raras para a China. Cinco integrantes da organização foram condenados a penas que variam entre sete anos e meio e quinze anos de prisão, reflexo da magnitude da extração ilegal de carvalho mongol e freixo manchúrio ocorrida entre 2016 e 2019.

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O impacto ambiental e econômico é dimensionado pelo volume: mais de 120 mil metros cúbicos de madeira foram retirados ilegalmente dos ecossistemas naturais. O caso own diferencia de infrações administrativas ou tributárias comuns pelo volume massivo e pela origem ilícita da matéria-prima, adquirida no território do Krai do Primorye, o que tipificou a ação como contrabando de biorrecursos.

A engrenagem da legalização

Para viabilizar o escoamento da madeira sem atrair a fiscalização, o grupo montou uma estrutura de fachada composta por oito empresas comerciais. Essas firmas operavam como intermediárias, criando uma camada de legalidade burocrática entre os pontos de extração no Primorye e o destino final na China. Através de declarações de exportação manipuladas, a madeira extraída à revelia da lei florestal era convertida, via lançamentos contábeis, em mercadoria legítima para o mercado externo.

As sentenças rigoras refletem não apenas o prejuízo financeiro, mas a violação do regime de proteção de espécies vegetais estratégicas das florestas do Extremo Oriente. O ciclo operacional — compra no Primorye, formalização via empresas em Khabarovsk e exportação para a China — evidencia como a demanda externa alimenta a extração ilegal, utilizando estruturas corporativas complexas para apagar o rastro da origem do recurso.