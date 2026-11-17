Futuro turístico da Baía Aleut: expansão imobiliária redesenhou o mapa de luxo do Extremo Oriente

Imagem de cartão-postal: uma enseada com um quilômetro e meio de linha costeira, onde antes não existia um único hotel, agora abriga o plano para o primeiro grande complexo turístico do litoral do Mar do Japão. A Baía Aleut, no distrito de Khasan, na Primorye, está deixando de ser apenas uma área natural intocada para se tornar um destino estruturado, com investimentos totais de 29,1 bilhões de rublos. Não se trata de uma pousada improvisada, mas de uma transformação de infraestrutura que muda o padrão da região, embora o acesso e a dependência de serviços básicos continuem sendo os principais desafios logísticos.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Дефицит гостиничных мощностей. Строительство здания у моря

Da natureza intocada à estrutura hoteleira

O projeto, que ocupa 195 hectares, é executado dentro do programa federal "Cinco Mares e Lago Baikal". A meta é clara: até 2031, o local deve abrigar sete hotéis com capacidade total de 3,8 mil quartos, além de um aquário, complexo de termas e SPA, centro esportivo e salão de concertos. A primeira etapa, prevista para entrar em operação em 2028, é mais modesta, focada na consolidação da base: 206 quartos em um hotel de quatro estrelas voltado para famílias, com SPA, clube infantil e alojamentos para a equipe. A presença de um complexo aquático e áreas de bem-estar indica que o público-alvo não busca apenas paisagem, mas estadia prolongada com serviços de lazer integrados.

Quem lidera a construção é a LLC "Курорты Приморья" (Kurorty Primorya), que opera com incentivos fiscais e apoio do regime de Porto Livre de Vladivostok. Segundo Oleg Kozhyakova, representante do presidente da Rússia no Distrito Federal do Extremo Oriente, o foco inicial não é apenas o turismo doméstico do Extremo Oriente, mas também o público das províncias chinesas de Jilin e Heilongjiang. Isso sugere uma estratégia de atração de visitantes de alta renda e fácil acesso regional, reduzindo a necessidade de voos longos para a primeira leva de turistas.

Infraestrutura como limite real

A distância da região urbana é a variável que define a viabilidade da experiência. Atualmente, os esforços estão concentrados nas obras civis da primeira fase e na criação da infraestrutura básica. O maior gargalo não é a construção dos prédios, mas a garantia de energia, água e acesso viário para um local remoto. Mais de 3 bilhões de rublos são destinados exclusivamente à geração de energia. As opções em estudo incluem a instalação de uma unidade de turbinas a gás de 10 MW que opera com gás de petróleo liquefeito (GLP), além de cálculos para fontes renováveis. Para o viajante, isso significa que a qualidade da experiência dependerá da eficiência dessa infraestrutura isolada, um ponto de atenção para quem busca conforto padrão internacional.

A localização tem um atrativo ecológico forte: o complexo está próximo ao Parque Nacional "Территório do Leopardo" e à reserva biosfera marinha da ilha Furugelm. Após a conclusão de todas as etapas, a capacidade de recepção é estimada em até 500 mil turistas por ano, gerando 3.753 novos postos de trabalho. A proposta é clara: um resort de temporada plena, sustentado por natureza preservada, que se posiciona como o principal ponto de hospedagem de alto padrão nesta costa. Para o turista, a escolha entre ir ou não passa menos pela estética e mais pela disponibilidade dos serviços de apoio e pela conveniência do acesso durante a janela de operação, que começa em 2028.