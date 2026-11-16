A expansão de Vladivostok avança mais rápido que a lei, criando um limbo jurídico territorial

A expansão urbana de Vladivostok corre mais rápido do que a capacidade do Estado de regulamentá-la. Na prática, o mercado imobiliário e a infraestrutura já transbordaram os limites geográficos da cidade, mas a região que agora funciona como uma aglomeração urbana permanece em um limbo jurídico. O diagnóstico foi feito durante a mesa redonda "Grande Vladivostok 2030", onde especialistas alertaram para o abismo entre a realidade física do território e a inexistência de mecanismos legais para geri-lo.

Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Владивосток

O nó central da questão está no Código Urbanístico da Federação Russa: a lei ignora os conceitos de "aglomeração" e de "plano diretor" (master-plan). Sem essas definições, documentos de planejamento estratégico tornam-se meras sugestões sem força de lei. É o caso do "Plano Diretor Estratégico da Aglomeração de Vladivostok", finalizado em 2023, que carece de status jurídico oficial porque as diretrizes governamentais para integrar esses planos ao sistema de planejamento territorial ainda não foram implementadas.

Essa lacuna legislativa desloca o risco do Estado para o setor privado. Em um cenário de vácuo normativo, empreendedores e construtoras operam sem a garantia de que as decisões de desenvolvimento territorial sejam estáveis ou previsíveis. A ausência de regras claras de projeto e gestão de recursos deixa em aberto a pergunta sobre como esses documentos influenciarão, no futuro, os direitos de propriedade e as obrigações contratuais.

A falha na gestão institucional

Para além da técnica jurídica, há um problema de governança. Embora o Conselho da Aglomeração esteja ativo desde 2016, não existem normas que regulamentem como essa estrutura deve operar. O resultado é que o desenvolvimento da região acontece no campo das declarações e intenções, e não sob regras institucionais. Essa desorganização administrativa dificulta a conciliação de interesses entre os diferentes municípios e impede que a população local seja efetivamente integrada à gestão do espaço onde vive e trabalha.