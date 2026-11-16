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Queda no turismo de luxo em Kamchatka gera superpopulação e canibalismo de ursos

Rússia

O turismo de caça de luxo na Península de Kamchatka enfrenta um processo de retração que altera a dinâmica econômica e ambiental da região. Durante anos, a indústria dependeu quase exclusivamente de estrangeiros, especialmente de caçadores dos Estados Unidos, que chegavam por meio de voos semanais diretos vindos do Alasca. Com a interrupção desse fluxo, o setor entrou em estagnação.

Бурый медведь с медвежатами
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бурый медведь с медвежатами

A ausência desse público impactou diretamente a infraestrutura local. Empresas especializadas em transporte por helicóptero para áreas remotas fecharam suas portas devido à queda na demanda. Embora as agências ainda comercializem pacotes que variam entre 3 mil e 14 mil dólares — incluindo guias, transfer e a garantia de abater um troféu -, o volume de clientes caiu drasticamente nos últimos quatro anos. Operadores tentam agora atrair turistas da China, Coreia e do Oriente Médio, mas esse novo mercado ainda não compensa a perda dos americanos.

O impacto ecológico e o risco humano

A crise financeira do setor de troféus coincide com um aumento nos conflitos entre ursos e populações humanas. A situação é agravada pelo fato de que a caça comercial também entrou em colapso para os residentes locais: o custo das licenças subiu a um nível que torna a atividade inviável até para quem a pratica por tradição ou subsistência.

Dados do Ministério da Natureza revelam o desequilíbrio da fauna: enquanto a cota de abate considerada segura chega a 3.434 espécimes, a extração real anual não ultrapassa 500 indivíduos. Essa superpopulação de ursos gera um efeito cascata: a escassez de alimento nas florestas leva a comportamentos anômalos, incluindo casos de canibalismo entre os animais.

Para tentar equilibrar o ecossistema e reduzir os riscos para as comunidades, o governo decidiu elevar a norma máxima de abate de predadores para 30%.

A realidade para quem vive na região

Para quem reside ou visita Kamchatka, a consequência imediata é a necessidade de vigilância redobrada. A alta densidade populacional de ursos, somada à falta de recursos naturais, empurra os predadores para as bordas das áreas habitadas em busca de comida.

Especialistas indicam que, sem a retomada de mecanismos eficientes de controle populacional — seja via incentivo ao turismo interno ou programas estatais -, a pressão ambiental sobre a região continuará a crescer, alterando a segurança e o modo de vida na península.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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