Rússia testa curso de IA para converter atalhos escolares em compreensão técnica e segurança digital

Alunos da região de Kurgan, na Rússia, começaram a frequentar as aulas do curso experimental "Inteligência Artificial e Segurança da Informação". As aulas, realizadas semanalmente às quartas-feiras, buscam mudar a relação do estudante com a tecnologia: o objetivo é que o jovem deixe de usar a IA apenas como um atalho para resolver tarefas escolares e passe a compreender o funcionamento técnico e os riscos envolvidos nas redes neurais.

Photo: NewsInfo.Ru by Алексей Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дети пользуются ИИ

A estrutura do aprendizado divide-se em duas frentes concretas. A primeira foca nos mecanismos de operação da IA e como essas ferramentas são aplicadas em diferentes setores da economia. A segunda trata da higiene digital, onde o aluno aprende a identificar desinformações, como as "alucinações" da IA e os deepfakes, estabelecendo barreiras de segurança no ambiente virtual.

Expansão para a rede nacional

O projeto em Kurgan serve como laboratório para o restante do país. Segundo o ministro da Educação da Rússia, Sergei Kravtsov, a experiência local fundamentará a implementação do curso em todas as escolas russas a partir de 1º de setembro do próximo ano letivo, abrangendo estudantes do 5º ao 11º ano. Para que a escala nacional seja viável, o governo trabalha agora na criação de um livro didático e de uma plataforma educacional específica.

A introdução da matéria, porém, traz a necessidade de vigiar a qualidade do pensamento acadêmico. Julia Yastremskaya, docente da Universidade Pedagógica Estatal de Shadrinsk, alerta que, embora a IA produza textos estruturados e lógicos, eles carecem de nuances humanas e de dúvidas inerentes ao processo de aprendizagem. Para a educadora, a ferramenta deve apoiar o aluno, mas não pode substituir o esforço de aquisição de conhecimento nem anular a capacidade de análise crítica.

Na prática regional, a formação precoce em higiene digital visa reduzir a vulnerabilidade dos adolescentes diante de manipulações informacionais e ameaças cibernéticas, tornando a proteção de dados uma competência real diante da popularização dos modelos generativos.