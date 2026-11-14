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Soldadores lideram alta salarial em Yakutia com salto de 50% impulsionado pelo setor extrativista

Rússia

O mercado de trabalho na República daíáqua (Yakutia) passa por um momento de valorização agressiva das profissões técnicas, especialmente daquelas ligadas à montagem e manutenção da infraestrutura física. Entre janeiro e outubro de 2026, a demanda por mão de obra qualificada elevou significativamente as ofertas salariais em setores como soldagem, montagem elétrica e reparação automotiva.

Сварщик в защитной маске варит металлическую балку на улице
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Сварщик в защитной маске варит металлическую балку на улице

No topo da pirâmide remuneratória estão os soldadores, com ofertas médias de 224.624 rublos mensais — um salto de 50% em comparação ao ano anterior. Esse valor reflete a dependência crítica do setor extrativista e da construção civil regional por profissionais capazes de executar a junção de estruturas metálicas e a manutenção de equipamentos industriais. Logo atrás, os eletricistas de montagem, essenciais para a expansão e conexão de redes elétricas, registram ofertas médias de 195.000 rublos, um crescimento de 30%.

A manutenção da frota de transporte também exerce pressão nos custos operacionais. Mecânicos automotivos, responsáveis pelo reparo de componentes e mecanismos, ocupam a terceira posição em remuneração, com média de 183.500 rublos (+47% ao ano). Outras especializações seguem a tendência de alta, embora em escala menor, como serralheiros de reparo (130.000 rublos, +19%) e técnicos de eletrodomésticos (125.000 rublos, +20%).

É preciso, contudo, observar a composição desses números. As cifras representam a média entre os limites mínimos e máximos das faixas salariais anunciadas nas vagas. Além disso, o cálculo engloba profissionais que atuam em regime de rotação (вахта), o que naturalmente eleva o ticket médio quando comparado ao trabalho sedentário. Vale notar que esses valores não incluem bonificações ou prêmios, podendo divergir do pagamento líquido real.

Escassez de mão de obra e pressão competitiva

O aumento nos salários é o reflexo direto de um déficit de profissionais. De acordo com Roman Gubanov, diretor de desenvolvimento do Avito Raboty, a competição acirrada por quadros qualificados na indústria e construção civil impulsionou o número de vagas abertas. Entre janeiro e outubro de 2026, a demanda por profissionais de concreto armado (monolitadores) subiu 59%, enquanto a busca por motoristas/mecânicos de motor cresceu 48% e a de instaladores de gesso (drywall) subiu 38%.

Esse cenário começa a atrair a atenção de novos trabalhadores. Há um fluxo crescente de currículos para profissões técnicas, com destaque para o aumento de atividade de profissionais de motores (+84%), torneiros (+35%), instaladores de fachadas (+25%) e especialistas em drywall (+21%).

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