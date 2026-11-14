Justiça russa confisca apartamento de proprietário que fez registro fictício de estrangeiros

Um morador do distrito de Sosnovsky, na região de Chelyabinsk, perdeu a propriedade de seu apartamento após a Justiça decidir pelo confisco do imóvel. O proprietário havia registrado dois cidadãos estrangeiros em sua residência, mas a investigação comprovou que não havia parentesco entre as partes nem a possibilidade real de que os imigrantes residissem no local.

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O caso, ocorrido em 2025, foi classificado como registro fictício. Para as autoridades, a formalização do endereço sem a presença física dos estrangeiros constitui uma infração legal. Como consequência direta, o Comitê de Investigação solicitou a expropriação do bem, pedido que foi aceito pelo tribunal.

O precedente jurídico e a mudança de controle

Embora a perda da propriedade não seja a punição mais comum para esse tipo de irregularidade, o caso segue um precedente estabelecido na primavera de 2026, em Voronezh, onde outro proprietário também foi privado de seu imóvel por auxiliar na emissão de documentos de registro falsos.

Segundo a especialista em política social e demografia regional Elena Romanova, esses episódios sinalizam um endurecimento na fiscalização da legislação migratória. A mudança central reside no deslocamento da responsabilidade: a punição deixa de focar apenas no imigrante e passa a recair severamente sobre o proprietário do imóvel que fornece o endereço formal para viabilizar a situação migratória irregular.