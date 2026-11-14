Região de Tambov cria critério financeiro que eleva custo de permanência para migrantes

A região de Tambov, na Rússia, prepara a base jurídica para impor um novo critério financeiro aos cidadãos estrangeiros: a criação de um coeficiente regional aplicado ao salário mínimo de subsistência. O projeto de lei, proposto pelo governador Evgeny Pervyshov, aguarda atualmente a análise de conformidade anticorrupção para entrar em vigor.

Photo: @tmbcan by Фото: Державинский университет Китайцы, Тамбов

A medida antecipa uma norma federal prevista para 1º de janeiro de 2027. A partir dessa data, trabalhadores migrantes serão obrigados a comprovar a capacidade de sustentar a si mesmos e aos seus familiares dependentes que residam no país, com um valor que não pode ser inferior ao mínimo regional estabelecido para essa categoria.

A engenharia do cálculo e o impacto financeiro

Na prática, o valor mínimo exigido será o resultado da multiplicação do salário mínimo de subsistência per capita da região por um coeficiente definido pelas autoridades locais. Existe, porém, um teto legal: essa quantia não pode ultrapassar a média salarial nominal mensal do estado referente ao ano civil anterior.

Os números do Tambovstat revelam a escala da barreira financeira. Em 2025, a média salarial na região foi de 63.960 rublos. Com o mínimo de subsistência atual em 15.719 rublos, o coeficiente proposto é de 4. Esse multiplicador eleva o patamar mínimo de manutenção de um estrangeiro e de cada membro de sua família para 62.876 rublos.

A tendência é de alta: com a previsão de que o mínimo de subsistência suba para 16.788 rublos no próximo ano, a exigência financeira para a permanência do migrante deve ultrapassar os 67.000 rublos.

O objetivo: filtrar a migração e proteger a mão de obra local

O projeto não visa apenas a conformidade legal, mas atua como um mecanismo de controle social e econômico. A nota explicativa do governo detalha que o alto rigor financeiro busca três resultados concretos:

Tornar os cidadãos russos mais competitivos no mercado de trabalho, especialmente em funções de baixa qualificação;

Desestimular a vinda de familiares de migrantes que não possuam vínculo empregatício;

Forçar a inserção profissional dos cônjuges de trabalhadores estrangeiros.

Para a administração regional, elevar o custo de permanência é a via para reduzir tensões sociais e evitar que o estado suporte a carga de dependentes não produtivos.

Fluxo de patentes e a barreira de custo

Essa movimentação legislativa ocorre em um cenário de retração ou estagnação da migração formal em Tambov. O volume de patentes de trabalho emitidas caiu de mais de 4,5 mil em 2023 para 3,6 mil em 2024, com uma leve recuperação para 3,8 mil em 2025. Até o início de setembro de 2026, foram registrados 2,7 mil documentos.

Segundo Elena Mikhailovna Romanova, especialista em política social e demografia regional, a imposição desse censo financeiro altera a natureza do acesso ao mercado de trabalho local. A medida transforma a entrada de mão de obra estrangeira em uma operação de custo elevado, restringindo a migração a quem possua alta capacidade financeira ou salários substancialmente superiores à base regional.