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Ecossistemas de Sakhalin viram protagonistas: carbono neutralizado sem redução na indústria fóssil

Rússia

A região de Sakhalin tornou-se a primeira unidade da Federação Russa a declarar oficialmente a neutralidade de carbono. Segundo o governador Valery Limarenko, a meta foi atingida antecipadamente, em agosto de 2025, quando o volume de emissões atmosféricas do território foi equalizado pela capacidade de absorção de seus ecossistemas naturais, que incluem as florestas, o solo e as áreas marítimas.

Газпром, Сахалин
Photo: Официальный сайт ОАО Газпром
Газпром, Сахалин

O equilíbrio climático não foi alcançado por meio da redução da extração de petróleo e gás — pilares da economia local -, mas sim por uma reestruturação da matriz energética e do manejo ambiental. A estratégia baseou-se na substituição gradual do carvão pelo gás natural na geração de energia, complementada pela implementação de parques eólicos e solares.

Paralelamente à modernidade tecnológica, a manutenção da infraestrutura natural foi central: a proteção rigorosa de massas florestais e ecossistemas marinhos garantiu que os sumidouros de carbono permanecessem operacionais. No campo financeiro, a engrenagem foi movida por um sistema de créditos de carbono, transformando a redução real de emissões em ativos negociáveis para as empresas.

Do experimento local à escala nacional

O modelo de Sakhalin, que mantém o crescimento industrial enquanto neutraliza seu impacto ambiental, atraiu a atenção de observadores internacionais, como a publicação Aydynlyk. O sucesso da operação agora serve como base metodológica para a expansão da política climática russa, com previsão de implementação em outros seis territórios, incluindo a Iaqu𝔱ia e a região de Stavropol.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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