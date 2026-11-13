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Vício em jogos de azar vira doença com direito a tratamento gratuito na Rússia

Rússia

Para muitas famílias, o maior drama causado pelo vício em jogos de azar não era o dinheiro perdido, mas o silêncio constrangedor ao redor do problema. Em clínicas e hospitais, o comportamento do paciente era frequentemente reduzido a uma "falha de caráter” ou "má educação”, recebendo apenas conselhos genéricos em vez de um plano terapêutico real. A partir de 1º de setembro de 2026, essa barreira burocrática e social começa a cair na Rússia. A dependência patológica de jogos de azar entrou oficialmente na lista de doenças que garantem atendimento gratuito nos dispensários de narcologia e hospitais psiquiátricos estatais. Isso significa que o paciente agora tem acesso aos mesmos recursos de quem luta contra o álcool ou as drogas: suporte medicamentoso, psicoterapia e programas de reabilitação, sem precisar recorrer a clínicas privadas de alto custo, que, segundo especialistas, atendiam a menos de 1% dos que precisavam.

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O peso da invisibilidade

O ponto central dessa mudança não é apenas financeiro, mas simbólico. Antes da reforma, diagnosticar a ludopatia era difícil para o sistema público porque o quadro não entrava nos protocolos padrão de atendimento ao dependente químico. Agora, o Ministério da Saúde reconhece a "natureza dupla” do transtorno: ele carrega sinais de um sofrimento psíquico e as características de um síndrome de dependência. O médico narcologista Nikolai Cherednichenko, doutor em Ciências Médicas, observa que esse reconhecimento ajuda a dissolver a estigma. Quando o sistema de saúde afirma que se trata de uma doença e não de uma escolha moral errada, o paciente e seus familiares deixam de esconder o problema por vergonha. A busca por ajuda deixa de ser vista como uma fraqueza pessoal e passa a ser um passo médico legítimo.

Essa barreira era especialmente alta para os jovens. A faixa etária de 18 a 39 anos procura ajuda quatro vezes mais do que as gerações mais velhas. Entre aqueles que finalmente chegam a um consultório, há uma parcela significativa de adolescentes. Dados do Ministério da Saúde indicam que apenas em 2022, mais de 14 mil pessoas recorreram a instituições públicas para tratamento. Especialistas alertam que a base neurobiológica da dependência de jogos utiliza o mesmo sistema de recompensa dopaminérico que as drogas químicas, e o cérebro de jovens em desenvolvimento é particularmente vulnerável a esses estímulos. Trata-se de um fato médico que agora orienta a forma como os pacientes são encaminhados, e não uma questão de moralidade.

Novas rotas de cuidado

Com a entrada em vigor da Portaria nº 666n do Ministério da Saúde, o direito ao tratamento gratuito no local de residência se concretiza. Os dispensários de narcologia e os hospitais psiquiátricos passam a ser responsáveis por elaborar esquemas de ajuda individualizados. Em paralelo, o governo ativa mecanismos preventivos: a partir de 1º de setembro, a publicidade de jogos de azar deve obrigatoriamente incluir avisos sobre o risco de dependência. Outra ferramenta importante é o sistema de auto-restrição voluntária do acesso aos jogos. No primeiro mês de funcionamento, 64 mil pessoas utilizaram esse recurso, que permite bloquear tecnicamente o acesso às plataformas de apostas enquanto o paciente está em reabilitação medicamentosa ou psicoterapêutica.

É fundamental entender que o processo ainda está no início. As primeiras recomendações clínicas detalhadas para o tratamento da dependência de jogos devem ser desenvolvidas pelo Centro Nacional de Ciências de Narcologia em 2027, com base em pesquisas específicas. Isso significa que os protocolos podem ser ajustados, mas o direito básico à consulta e à assistência gratuita em estabelecimentos públicos já está em vigor desde setembro de 2026. Para a família que enfrenta a situação, o primeiro passo tornou-se claro: procurar um dispensário de narcologia, onde o problema será classificado como médico e não social.

A decisão sobre como tratar ou prevenir deve sempre se basear na avaliação do médico assistente. As informações gerais sobre as novas regras ajudam a compreender os direitos conquistados, mas o plano de cuidados, as dosagens e os métodos terapêuticos são individuais. Embora o status de doença seja agora oficial, a recuperação depende do envolvimento pessoal do paciente e da confiança na equipe médica especializada.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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