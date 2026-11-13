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Ministério da Floresta registra aumento expressivo de ursos em cinco distritos

Rússia

A população de ursos pardos na região de Smolensk saltou de cerca de 500 indivíduos, no início dos anos 2000, para 2.393 animais atualmente. O crescimento é mais expressivo nos distritos de Vyazemsky, Velizhsky, Kholm-Zhirkovsky, Rudnyansky e Dukhovshchinsky, conforme dados do Ministério da Floresta regional.

Бурый медведь у окна
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бурый медведь у окна

O aumento do número de predadores altera a rotina de quem vive nas proximidades das matas, elevando o risco de encontros fatais. No distrito de Glinkovsky, um homem foi ferido por um urso este ano; já nas imediações de Kardymovo, dois moradores morreram após confrontos com os animais no outono do ano passado.

A falha no controle populacional

O mecanismo de controle baseado em cotas de caça não tem sido capaz de frear a expansão da espécie. Dos 498 alvarás emitidos para a caça do urso pardo este ano, apenas 74 animais foram efetivamente abatidos. A meta de controle raramente ultrapassa 40% de execução.

A baixa adesão dos caçadores reside na falta de retorno financeiro: as peles do urso possuem baixo valor comercial e a carne do animal praticamente não é consumida, retirando o interesse econômico da atividade.

Medidas de segurança

Diante da ineficácia do mercado para regular a população, especialistas defendem a intervenção direta do Estado para reduzir os riscos à população civil. Entre as medidas discutidas para evitar novos ataques e mortes está o retorno da caça ao urso em sua toca, método considerado mais preciso para a redução numérica dos predadores, apesar das controvérsias éticas envolvidas.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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