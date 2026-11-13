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Rosatom avança para a separação de metais de terras raras no complexo SMZ

Rússia

A infraestrutura do Solikamsk Magnesium Plant (SMZ) receberá um complexo industrial destinado à separação de metais de terras raras (REE). O projeto, que já conta com a aprovação da Главгосэкспертиза (Principal Agência Estatal de Especialistas) e a respectiva licença de construção emitida pela administração do distrito de Solikamsk, visa transformar o fluxo de minério em produtos metálicos isolados.

Сырье и готовые детали из металла на рабочем столе промышленного цеха
Photo: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Сырье и готовые детали из металла на рабочем столе промышленного цеха

A cadeia produtiva inicia-se com o minério de loparita, matéria-prima que concentra não apenas as terras raras, mas também nióbio e tântalo. Atualmente, o processamento gera um concentrado geral composto por uma mistura de 17 elementos — 15 lantanídeos, escândio e ítrio. O novo complexo atuará precisamente no gargalo químico dessa sequência: a separação desses elementos, que, devido à similaridade de suas propriedades químicas, exigem processos de separação rigorosos e de alto custo para que cada metal seja isolado individualmente.

Capacidade e integração da cadeia

Com uma capacidade nominal projetada de aproximadamente 2,5 mil toneladas por ano, a instalação permite que a estatal Rosatom feche o ciclo tecnológico completo. O fluxo material deixa de ser apenas a extração do minério de loparita para se tornar a entrega de metais de alta pureza, eliminando a dependência de etapas externas de processamento.

A saída dessa linha de produção alimenta setores industriais específicos: a eletrônica e a energia utilizam os metais para a fabricação de imãs potentes para motores de veículos elétricos e discos rígidos, além de LEDs; a medicina absorve os insumos para a produção de agentes de contraste em exames de ressonância magnética; e a indústria de defesa processa o nióbio e o tântalo em metalurgia especializada e construção de foguetes.

Embora o projeto tenha avançado para a fase de construção física, a transição da capacidade nominal para a produção real de 2,5 mil toneladas anuais permanece condicionada ao cronograma de montagem dos equipamentos e ao período de comissionamento técnico.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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