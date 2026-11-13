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Rússia inicia exploração do jazimento Central para reduzir importação de titânio e zircão

Rússia

A exploração do jazimento "Central", localizado no distrito municipal de Rasskazovo, na região de Tambov, entra em fase de implementação com um investimento estimado em 30 bilhões de rublos para a etapa inicial. O projeto, conduzido pela AO Segment — empresa do grupo metalúrgico Areal, que adquiriu os direitos de uso da seção leste do depósito por 627 milhões de rublos -, visa a extração de dióxido de titânio, zircão e rutilo.

Проект «Серебряная долина», Тамбов
Photo: https://t.me/cheTambov
Проект «Серебряная долина», Тамбов

A operação seguirá o modelo de mineração a céu aberto. O cronograma técnico prevê o início do projeto do complexo de mineração e processamento (GOK) para 2025, com a construção efetiva da planta programada para 2028. A meta é que a produção e o fornecimento desses metais ocorram até 2030, reduzindo a dependência russa de importações desses insumos.

Capacidade operacional e cadeia de valor

A implantação do complexo deve gerar 500 postos de trabalho, com uma demanda técnica elevada: 350 dessas vagas serão para engenheiros. Para suprir esse gargalo de mão de obra qualificada, será criada uma cátedra de mineração na Universidade Estadual de Tambov (TGU), nomeada em homenagem a Derzhavin. A operação do complexo deve movimentar a rede de fornecedores regionais, impulsionando a demanda por equipamentos e serviços auxiliares.

Gestão de resíduos e impacto ambiental

O jazimento é conhecido desde meados do século passado, mas sua exploração foi retardada por décadas devido a preocupações ambientais. Para mitigar os impactos, o governador Evgeny Pervyshov e o diretor geral da AO Segment, Mikhail Khabarov, comprometeram-se ao cumprimento rigoroso das normas ecológicas. O plano de fechamento prevê a recomposição total da área, com a devolução do solo fértil (chernozem) e das areias processadas ao terreno original após a exaustão da extração.

A fiscalização do processo e a conformidade com as obrigações ambientais ficarão sob a responsabilidade conjunta das autoridades regionais e dos órgãos de supervisão.

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Author`s name Petr Ermilin
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