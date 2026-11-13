Ferrovia liga Novorossisk a Vladivostok e abre corredor de contêneres do Mar Negro ao Pacífico

A conexão ferroviária entre Novorossísk e Vladivostok agora opera como um serviço regular de transporte de contêineres, estabelecendo um corredor físico para escoar a produção das regiões sulistas da Rússia em direção aos mercados asiáticos. O fluxo termina no Porto Comercial Marítimo de Vladivostok (VMTP), onde ocorre a transposição da carga dos trilhos para as embarcações.
A operação materializou-se nos dias 9 e 10 de novembro, com a chegada dos dois primeiros comboios ao VMTP. O volume transportado somou 304 TEUs, compostos por produtos do setor agroindustrial. Após a movimentação no nó portuário, a carga foi integrada à linha marítima FESCO China Direct Line para seguir aos portos chineses.
A capacidade do serviço está dimensionada para a frequência de até dois trens por mês. O sistema prevê a operação bidirecional: após as remessas de exportação, o fluxo deve seguir do VMTP para Novorossísk, transportando bens de consumo provenientes do Leste e Sudeste Asiático.
A inclusão de Novorossísk na malha de transportes da FESCO expande a rede que já conecta Rostov do Don, Bataysk e Krasnodar. Essa amarração intermodal altera a geografia de entrega, permitindo que o volume do Sul da Rússia transite pelo Extremo Oriente para alcançar China, Vietnã e Coreia do Sul, contornando gargalos logísticos tradicionais.
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O problema raramente se limita apenas à afiação da lâmina, envolvendo também rebarbas e o estado do parafuso central, o que exige uma verificação da articulação antes de qualquer intervenção com pedra de lapidação ou lixa.