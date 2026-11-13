Escassez de mão de obra qualificada dobra salários de maquinistas e eletricistas em Krasnoyarsk

O mercado de trabalho no território de Krasnoyarsk reorganizou suas prioridades em outubro, concentrando a demanda em mão de obra qualificada e profissionais sem diploma universitário. Juntas, essas categorias agora representam 42% de todas as vagas abertas na região. Esse cenário revela um desequilíbrio estrutural: a escassez de candidatos forçou as empresas a elevarem os salários para conseguir preencher os postos.

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O gargalo mais crítico concentra-se nos setores de energia e transporte ferroviário. Para eletricistas e especialistas em energia, a competição é mínima, com apenas 1,6 candidato por vaga, refletindo-se em uma remuneração média de 178,5 mil rublos. A situação dos maquinistas é ainda mais emblemática; para 900 vagas, há apenas 2,3 mil currículos ativos (2,7 candidatos por vaga), o que impulsionou a renda média da profissão para 217,5 mil rublos — um valor que dobra a média geral da região.

A dinâmica dos salários no setor de serviços e logística

No comércio, a pressão por pessoal continua alta. Para o cargo de vendedor, a relação é de 3,1 candidatos por vaga (4 mil currículos para 1,3 mil postos), com salário mediano de 99,5 mil rublos. Já na gastronomia, cozinheiros e confeiteiros apresentam um índice ainda menor, com 1,9 candidaturas por vaga e pagamento de 72,2 mil rublos.

A logística de transportes domina a estrutura do mercado, detendo 19% de todas as ofertas, concentradas em motoristas e expedidores. Embora a concorrência seja mais moderada (5,8 candidatos por vaga), as condições financeiras dispararam: o salário mediano subiu para 189,1 mil rublos. Dados da plataforma Avito indicam que os pagamentos a motoristas cresceram 80% no terceiro trimestre em comparação ao ano anterior, com caminhoneiros ultrapassando a marca dos 230 mil rublos.

As remunerações mais altas, no entanto, pertencem às especialidades técnicas precisas. Soldadores lideram a escala com média de 224,6 mil rublos, seguidos por montadores (192,5 mil) e serralheiros/encanadores (150 mil). Em todos esses grupos, a disponibilidade de profissionais permanece baixa, variando entre 2,3 e 2,6 currículos por vaga.

O único segmento que mantém uma concorrência elevada é o de vendas corporativas. Para 900 vagas de gerentes de vendas e de contas, há 9,2 mil pretendentes, resultando em 10,3 candidatos por vaga. Com um salário mediano de 90,7 mil rublos, esta é a categoria menos deficitária do mercado regional em outubro.