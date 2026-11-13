Foco em defesa: Valday Robots prepara 120 robôs anuais com contratos já assinados

A empresa Valday Robots, sediada em Moscou, inicia a transferência de sua base produtiva para São Petersburgo, instalando-se no complexo industrial "Promstranstvo", no parque industrial Maryino. O aporte financeiro para a estruturação da planta é de 500 milhões de rublos, volume que engloba a aquisição de imóveis e a adequação técnica do espaço. A operação conta com a entrada de 150 milhões de rublos em maquinário próprio já disponível para instalação.

Photo: Веб-сайт НАСА Человекоподобный робот

O fluxo de produção foi desenhado para escalar conforme a demanda verificada. A meta imediata para o próximo ano é a entrega de 120 robôs industriais, enquanto a capacidade nominal instalada do complexo poderá chegar a 1,1 mil unidades anuais. O escoamento da produção inicial já possui destino definido: contratos firmados para o primeiro semestre do próximo ano com a AvtoVAZ, a antiga planta da Liebherr em Nizhny Novgorod e empresas do setor de defesa, além de uma fila de espera composta por cerca de 12 clientes.

Desenvolvimento de Sistemas Antropomórficos

Além da linha de montagem de manipuladores industriais, a Valday Robots implementará um centro de pesquisa focado em robôs humanoides. O cronograma técnico divide a entrega em duas etapas: os três primeiros anos serão dedicados exclusivamente ao desenvolvimento do software, condição prévia para o lançamento do projeto físico. A projeção da empresa estima que a viabilidade de implantação massiva desses sistemas no cotidiano ocorra apenas entre 2035 e 2036.

A operação em São Petersburgo se beneficia de um mecanismo de incentivo municipal. O governo da cidade oferece empréstimos subsidiados para a robotização da indústria, com a condição de que o equipamento seja de fabricação local. Nesses casos, a subvenção pode cobrir até 80% do custo da tecnologia.

Do ponto de vista técnico, a escolha por um complexo de armazenamento pré-existente acelera a entrada em operação, embora exija ajustes rigorosos na rede elétrica e na resistência do piso para suportar o peso do parque de máquinas. O montante de 500 milhões de rublos indica uma expansão cautelosa, onde o crescimento da capacidade produtiva estará estritamente vinculado ao volume de pedidos reais, especialmente no setor de defesa, que busca na automação a mitigação da escassez de mão de obra qualificada.