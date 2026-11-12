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Rússia testa currículo de IA e segurança para tornar o ensino de redes neurais obrigatório

Rússia

Estudantes de onze instituições de ensino da região de Omsk, na Rússia, começaram a testar um novo curso que integra o estudo de Inteligência Artificial (IA) e segurança da informação. O projeto piloto abrange desde liceus especializados, como o Omaviat e o Avanguard, até escolas em distritos municipais, incluindo as unidades de Konezavodskaya, Petropavlovka, Tara, Sibir e Tyukalinsk.

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Photo: commons.wikimedia.org by Adrian Baer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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A formação acontece semanalmente em formato interativo, com a complexidade ajustada à idade do aluno: estudantes do 5º ao 7º ano focam em conceitos básicos de IA e higiene digital, enquanto os alunos do ensino médio avançam para a análise de sistemas, arquitetura de grandes modelos de linguagem (LLMs) e métodos de proteção de dados.

O modelo de implementação prevê que os professores atuem como ponte entre a sala de aula e os desenvolvedores do programa, reportando a experiência real dos alunos para ajustes imediatos no conteúdo. Esse ciclo de testes e correções deve durar até o fim de 2026.

Do projeto regional à obrigatoriedade nacional

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Digital, Conexões e Comunicações de Massa da região, a versão final do currículo será consolidada até 1º de setembro de 2027. O objetivo final, após a fase de apropriação, é que as tecnologias de redes neurais sejam incluídas na grade obrigatória para todos os estudantes do país, do 5º ao 11º ano.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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