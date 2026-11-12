Peixe-baiacu prateado é detectado no Mar Negro e representa risco grave para banhistas

A presença do peixe-baiacu prateado (também conhecido como peixe-cão) nas águas dos mares Negro e Azov acendeu um alerta entre especialistas. Vindo de regiões tropicais, este animal não é apenas uma ameaça ao equilíbrio do ecossistema local, mas representa um risco severo e imediato para quem frequenta as praias e pratica a pesca nessas regiões.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пойманная рыба на берегу

A toxicidade e os riscos do contato

Diferente de algumas espécies de baiacu utilizadas na culinária japonesa (o famoso fugu), o exemplar prateado é absolutamente impróprio para o consumo. A periculosidade reside em um potente veneno neuroparalítico presente em diversos tecidos, incluindo fígado, ovas, pele e músculos. Um ponto crítico é que a toxina não é neutralizada pelo calor durante o cozimento e, até o momento, não existe um antídoto específico.

O risco, porém, não se limita à ingestão. A toxina pode ser absorvida através da pele humana em caso de contato direto. Além do envenenamento, o animal possui mandíbulas fortes capazes de provocar mordidas dolorosas, justificando a alcunha de "peixe-cão".

Como agir ao encontrar o animal

A recomendação central é a anulação de qualquer contato físico. Para quem está nadando e avista um peixe com características suspeitas, a orientação é não tentar fotografar ou observar de perto, buscando sair da água de forma calma e rápida.

Já para os pescadores, o cuidado deve ser redobrado: caso o peixe-baiacu prateado seja fisgado, ele jamais deve ser manuseado com as mãos nuas para a remoção do anzol. A distância é a única medida de segurança eficaz.

Origem e expansão geográfica

Nativo das águas quentes dos oceanos Índico e Pacífico, o peixe-baiacu prateado tem expandido seu habitat devido ao aquecimento global e às mudanças climáticas. A migração ocorreu via canais, atingindo o Mar Mediterrâneo oficialmente em 2003.

No Mar Negro, o primeiro registro de captura data de 2014, mas a área de ocorrência tem crescido progressivamente. Em 2024, a detecção de um espécime no estreito entre os mares Negro e Azov indica que a espécie está avançando, exigindo vigilância redobrada de turistas e moradores nas regiões da Crimeia e do território de Krasnodar.