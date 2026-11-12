Iakútia lidera concessão de crédito imobiliário a 2% ao ano para fixar professores e médicos

Professores e profissionais da saúde que atuam em instituições públicas na República da Iakútia agora podem acessar créditos imobiliários com taxas de juros reduzidas, chegando a 2% ao ano. O mecanismo, parte do programa "Hipotéca do Extremo Oriente e do Ártico", foi implementado em 2022 e terá validade até o final de 2030.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Девушка получает налоговый вычет за ипотеку

Na prática, a medida visa fixar esses especialistas na região ao facilitar a aquisição de moradia. De acordo com a Corporação de Desenvolvimento do Extremo Oriente e do Ártico (CRDV), a Iakútia lidera o ranking de concessão desses empréstimos no Distrito Federal do Extremo Oriente (DFO). Ao todo, 11.403 profissionais no território já acessaram o financiamento, totalizando um volume de mais de 65,6 bilhões de rublos.

A distribuição do recurso revela que a categoria dos educadores obteve a maior fatia: 6.455 créditos, somando 36,6 bilhões de rublos. Já os profissionais da medicina somam 4.948 contratos, com um montante aproximado de 29 bilhões de rublos.

Condições de acesso e aplicação do crédito

O valor médio financiado por morador da república é de 5,76 milhões de rublos. Há uma leve variação entre as categorias: médicos captam, em média, 5,86 milhões de rublos, enquanto professores alcançam a marca de 5,67 milhões.

Para que o benefício se transforme em moradia, as regras do programa limitam o uso do dinheiro a duas finalidades concretas: a compra de apartamentos em empreendimentos novos, via contrato de participação compartilhada, ou a construção de casas individuais.

A escala da adesão na Iakútia supera a de outras regiões do DFO, como o Território de Primorsky, onde foram emitidos 9.141 créditos, e o Território de Khabarovsk, com 6.039. No total, mais de 51 mil especialistas em todo o Extremo Oriente e na Zona Ártica da Rússia utilizaram a medida.

A gestão do programa é coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento do Extremo Oriente e do Ártico da Federação Russa e pela CRDV, com o objetivo central de transformar a estabilidade habitacional em permanência qualificada de mão de obra no território.