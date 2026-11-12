Bashkortostão transforma áreas degradadas em bairros completos com KRT, validado no BRICS

O Bashkortostão consolidou sua posição como um dos líderes do Distrito Federal de Volga na implementação de mecanismos de Desenvolvimento Territorial Complexo (KRT). De acordo com dados do vice-premiê da Federação Russa, Marat Khusnullin, a república executa atualmente 50 projetos de KRT, ocupando o terceiro lugar na região. No contexto do distrito, a ferramenta abrange 272 projetos em uma área de 48 mil hectares, com um potencial urbanístico total de 30 milhões de metros quadrados, dos quais 22,8 milhões são destinados a habitações.

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Para o morador, a aplicação do KRT no Bashkortostão significa a substituição de fundos habitacionais degradados e emergenciais por zonas ativas. Diferente da construção pontual, esse mecanismo permite que áreas consideradas "problemáticas" recebam carga social completa. Através de 39 contratos já firmados, a previsão é a construção de 4 milhões de metros quadrados de moradias.

O governador da república, Radiy Khabirov, enfatiza que a expansão de novos bairros em Ufa não pode ocorrer isoladamente: a construção de casas deve ser sincronizada com a criação de postos de trabalho e serviços sociais para evitar a formação de "cidades-dormitório" desprovidas de infraestrutura básica.

Ações concretas em Ufa

Na capital da república, o KRT deixa de ser um conceito burocrático para se tornar intervenção física em pontos específicos da cidade:

No distrito de Ordzhonikidze, o projeto "Colar Florestal" transforma a relação do cidadão com a natureza ao unir áreas costeiras e florestais fragmentadas. O resultado prático é a criação de uma rota ciclo-pedonal de quatro quilômetros, integrando a zona natural ao cotidiano residencial.

Já no distrito de Kirov, o projeto "Latitude 54" atua sobre encostas de difícil aproveitamento na entrada da cidade. A topografia complexa é convertida em mirantes e espaços públicos. Para quem irá viver ou utilizar a área, o plano garante a entrega de uma escola para 1.500 alunos — número superior às normas padrão de KRT -, quatro creches com 460 vagas, um parque de 2,4 hectares e mais de 4.000 metros quadrados de áreas comerciais.

Reconhecimento e escala técnica

A metodologia aplicada pelos construtores locais alcançou visibilidade internacional durante a Semana da Construção do BRICS, em Kazan. O projeto "Latitude 54", desenvolvido pelo Grupo de Empresas "Primeiro Trust", foi finalista do prêmio BRICS Property Awards na categoria de melhor conceito de desenvolvimento territorial complexo.

A análise de especialistas da Rússia, Brasil, Índia e China focou na arquitetura, paisagismo e no produto habitacional final. Para Rustem Gazizov, vice-primeiro-ministro do governo da República do Bashkortostão, o KRT é hoje a ferramenta central para a renovação urbana e a reintegração de terrenos ao uso produtivo, beneficiando tanto a gestão municipal quanto o setor de desenvolvimento urbano.