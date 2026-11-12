Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Bashkortostão transforma áreas degradadas em bairros completos com KRT, validado no BRICS

Rússia

O Bashkortostão consolidou sua posição como um dos líderes do Distrito Federal de Volga na implementação de mecanismos de Desenvolvimento Territorial Complexo (KRT). De acordo com dados do vice-premiê da Federação Russa, Marat Khusnullin, a república executa atualmente 50 projetos de KRT, ocupando o terceiro lugar na região. No contexto do distrito, a ferramenta abrange 272 projetos em uma área de 48 mil hectares, com um potencial urbanístico total de 30 milhões de metros quadrados, dos quais 22,8 milhões são destinados a habitações.

Уровень урбанизации региона. Многоэтажные жилые дома и местная застройка
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Уровень урбанизации региона. Многоэтажные жилые дома и местная застройка

Para o morador, a aplicação do KRT no Bashkortostão significa a substituição de fundos habitacionais degradados e emergenciais por zonas ativas. Diferente da construção pontual, esse mecanismo permite que áreas consideradas "problemáticas" recebam carga social completa. Através de 39 contratos já firmados, a previsão é a construção de 4 milhões de metros quadrados de moradias.

O governador da república, Radiy Khabirov, enfatiza que a expansão de novos bairros em Ufa não pode ocorrer isoladamente: a construção de casas deve ser sincronizada com a criação de postos de trabalho e serviços sociais para evitar a formação de "cidades-dormitório" desprovidas de infraestrutura básica.

Ações concretas em Ufa

Na capital da república, o KRT deixa de ser um conceito burocrático para se tornar intervenção física em pontos específicos da cidade:

No distrito de Ordzhonikidze, o projeto "Colar Florestal" transforma a relação do cidadão com a natureza ao unir áreas costeiras e florestais fragmentadas. O resultado prático é a criação de uma rota ciclo-pedonal de quatro quilômetros, integrando a zona natural ao cotidiano residencial.

Já no distrito de Kirov, o projeto "Latitude 54" atua sobre encostas de difícil aproveitamento na entrada da cidade. A topografia complexa é convertida em mirantes e espaços públicos. Para quem irá viver ou utilizar a área, o plano garante a entrega de uma escola para 1.500 alunos — número superior às normas padrão de KRT -, quatro creches com 460 vagas, um parque de 2,4 hectares e mais de 4.000 metros quadrados de áreas comerciais.

Reconhecimento e escala técnica

A metodologia aplicada pelos construtores locais alcançou visibilidade internacional durante a Semana da Construção do BRICS, em Kazan. O projeto "Latitude 54", desenvolvido pelo Grupo de Empresas "Primeiro Trust", foi finalista do prêmio BRICS Property Awards na categoria de melhor conceito de desenvolvimento territorial complexo.

A análise de especialistas da Rússia, Brasil, Índia e China focou na arquitetura, paisagismo e no produto habitacional final. Para Rustem Gazizov, vice-primeiro-ministro do governo da República do Bashkortostão, o KRT é hoje a ferramenta central para a renovação urbana e a reintegração de terrenos ao uso produtivo, beneficiando tanto a gestão municipal quanto o setor de desenvolvimento urbano.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Biologia aplicada: folhagem ampla e transpiração regulam microclima seco em residências
Jardinagem
Biologia aplicada: folhagem ampla e transpiração regulam microclima seco em residências
Torta de repolho com massa aerada por água mineral gaseificada em forma de 22 cm
Receitas e Culinária
Torta de repolho com massa aerada por água mineral gaseificada em forma de 22 cm
Cinco raças de cães com perfil comportamental similar ao do Labrador Retriever
Animais
Cinco raças de cães com perfil comportamental similar ao do Labrador Retriever
Mais populares
Técnica de camuflagem para cabelo grisalho

A técnica substitui a cobertura total pela integração de microfios clareados, mantendo a transição gradual e a porosidade específica da fibra.

Técnica de camuflagem para cabelo grisalho
Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais
Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais
Torta de repolho com massa aerada por água mineral gaseificada em forma de 22 cm
A aversão à água em gatos: fisiologia térmica e sensorial por trás da rejeição
Pobres contra ricos em Antália: exigência por fundos perdidos gerou tensão sem volta na cúpula Ksenia Semenova Revolução energética em Havana: os bastidores de uma manobra para driblar o bloqueio Creator Kaspersky estende prazo para triplicar faturamento na América Latina Anastasiya Zhukova
Jeans de alfaiataria ganha linha central para definir a silhueta
Biologia aplicada: folhagem ampla e transpiração regulam microclima seco em residências
Adobo filipino combina tendões de porco com marinada e cozimento lento
Adobo filipino combina tendões de porco com marinada e cozimento lento
últimos materiais
Scott Colom é o primeiro senador negro do Mississippi desde 1881
Nova norma no Cazaquistão autoriza fiscalização de volume de lixo dentro de imóveis
Bashkortostão transforma áreas degradadas em bairros completos com KRT, validado no BRICS
Estrutura do profiterole depende da precisão da massa cozida e emulsão dos ovos
Médicos aderem a greve geral a 20 de novembro contra proposta de Orçamento do Estado
Subaru triplica lucro com menos recalls, enquanto Honda e Lucid enfrentam crises de custo e entrega
TCU obriga governo a detalhar gastos com iate para Lula na COP-30
O triplex nunca foi de Lula: a anulação do STF reescreveu a história da construtora
Por que o mofo devora certas cores em ícones antigos e ignora outras?
Polícia Civil deflagra Operação Barra Velha para desarticular grupo que expulsou moradores em Trancoso
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.