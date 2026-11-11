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Empresas russas migram infraestrutura de dados para o Cazaquistão para criar redundância

Rússia

Empresas russas iniciaram a migração de infraestrutura de dados para centros de processamento de dados (CPDs) no Cazaquistão para criar redundância de sistemas. A movimentação ocorre diante de ataques a data centers na Rússia e de uma taxa de ocupação de recursos em nuvem que já atinge 90% no país, limitando a disponibilidade de espaços reservas internos.

Энергопотребление дата-центров. Специалисты по обслуживанию дата-центра
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A operação não consiste em uma transferência total de operações, mas na implementação de backups e infraestruturas duplicadas para serviços críticos. Juridicamente, a movimentação é amparada por um decreto presidencial russo que permite o uso de capacidades computacionais estrangeiras para armazenamento de dados criptografados, desde que haja consentimento da subcomissão governamental e coordenação com o FSB. No caso do Cazaquistão, a transferência transfronteiriça é viável por ser um país com proteção de dados considerada adequada, exigindo notificação ao Roskomnadzor e a manutenção da base de dados principal em território russo.

O gargalo da capacidade operacional

Apesar da demanda, a capacidade operacional imediata no Cazaquistão é limitada. O mercado total do país é comparável ao volume de um único data center de grande porte na Rússia. Um exemplo concreto da restrição é a infraestrutura da Kazakhtelecom, com capacidade de 25 MW, que já opera com 95% de utilização, deixando margens mínimas para novos fluxos de dados.

Projetos em construção e restrições técnicas

Existem projetos de expansão em curso, mas que ainda não se traduzem em capacidade disponível para o mercado russo. Na região de Pavlodar, o projeto "Vale dos CPDs" prevê uma potência total de 304 MW. Adicionalmente, um complexo de 250 MW está sendo construído em Ekibastuz.

Contudo, a obra em Ekibastuz apresenta um gargalo estratégico: a instalação é orientada a um locatário americano e utiliza hardware baseado em chips dos Estados Unidos, o que torna improvável a absorção de clientes russos, mesmo após a conclusão da construção.

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Author`s name Petr Ermilin
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