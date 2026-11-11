Estação de sangue em Kaliningrado garante suprimento autônomo e identifica gene inédito

Pacientes em hospitais da região de Kaliningrado têm acesso a componentes sanguíneos e plaquetas independentemente de feriados ou fins de semana. A estabilidade do suprimento depende exclusivamente da estação local de transfusão de sangue, que cumpre a demanda estatal sem recorrer a remessas de outras unidades da Federação, devido às barreiras burocráticas e alfandegárias impostas pela condição de exclave do território.

Photo: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эпигенетические исследования иммунитета

A operação logística da unidade é sustentada por ações itinerantes. Para garantir que as plaquetas estejam disponíveis na rede hospitalar mesmo em dias não úteis, a estação desloca equipes para empresas, universidades, clubes juvenis e organizações esportivas, conforme detalha a diretora da instituição, Nina Kabanchuk.

Impacto nos transplantes e registro de doadores

O esforço de mobilização resultou na inclusão de mais de 7,5 mil residentes no Registro Federal de Doadores de Medula Óssea. Na prática, isso se traduziu em resultados concretos para pacientes com doenças graves: 25 pessoas da região já foram identificadas como compatíveis geneticamente e realizaram a doação de material para transplante.

Esse desempenho rendeu à rede regional a vitória em duas categorias do concurso nacional "Código do Doador. Unidade dos Povos da Rússia", nas modalidades "Na Unidade está a Força. Região como uma Equipe" e "O Código do Doador une a Rússia".

Descoberta genética

Além da assistência imediata, o processo de genotipagem das amostras dos doadores locais levou a um avanço científico. Pesquisadores do Instituto de Pesquisa Científica de Kirov identificaram um gene inédito no mundo, descoberta que já foi documentada e publicada em periódico científico revisado por pares.