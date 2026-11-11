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Expansão do Complexo de Amur dobra produção de GNL para viabilizar suprimento em áreas sem gasodutos

Rússia

A segunda etapa do Complexo de Liquefação de Gás Natural (KSPG), na região de Amur, entrou em operação após um ciclo de implementação de dez meses conduzido pela Gazprom. A expansão dobra a capacidade de produção de GNL de pequena escala na localidade, alterando a dinâmica de suprimento energético regional.

Межрегиональная торговля. Газотурбинный двигатель на складе
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Com a nova fase, a planta atinge uma capacidade de processamento de 3 toneladas por hora, o que projeta um volume anual de 25,2 mil toneladas. O fluxo produtivo baseia-se em tecnologia russa, estruturada em três estágios sequenciais: a remoção de impurezas para evitar a obstrução por congelamento do sistema, o resfriamento gradual e, finalmente, a liquefação por temperaturas criogênicas, processo que reduz drasticamente o volume do gás para viabilizar a logística.

Distribuição e Escoamento

O destino imediato da produção é a nova caldeira a gás do bairro Amurselmash, em Belogorsk, inaugurada em 2024. A substituição do óleo combustível (mazut) pelo GNL alterou a matriz térmica de mais de três mil residências, além de escolas, colégios técnicos e creches.

No segmento de transporte, o GNL atua como combustível para a frota de caminhões que transporta hélio e hidrocarbonetos liquefeitos provenientes da Planta de Processamento de Gás de Amur, além de atender a demanda do Complexo Petroquímico de Amur. Essa infraestrutura de pequena escala supre a ausência de gasodutos em áreas remotas, permitindo que o combustível chegue a setores como o agronegócio regional.

Do ponto de vista operacional, a adoção de conjuntos de equipamentos nacionais para a limpeza e refrigeração do gás facilita a manutenção e a substituição de peças em condições climáticas extremas. Além disso, a substituição de combustíveis fósseis pesados por GNL nos motores reduz o desgaste dos componentes mecânicos, prolongando a vida útil da frota de transporte.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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