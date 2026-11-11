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Modernização do Porto de Vladivostok eleva giro de cargas em 14,2%

Rússia

O Porto Pesqueiro Marítimo de Vladivostok movimentou 352,2 mil toneladas de produtos hidrobiológicos entre janeiro e outubro de 2026, registrando um crescimento de 3,2% no volume de carga em comparação ao mesmo período anterior. A logística de entrada foi viabilizada por 116 embarcações especializadas em carga pesqueira, integrando um fluxo total de 776 navios que atracaram no terminal.

Рабочие обрабатывают и загружают ящики с рыбой на морском порту Мурманска
Photo: Pravda.Ru by Виктор Бушуев is licensed under Все права защищены
Рабочие обрабатывают и загружают ящики с рыбой на морском порту Мурманска

Expansão de capacidade e infraestrutura

O aumento no fluxo físico foi acompanhado por melhorias no parque técnico do porto. A operação foi reforçada com a entrada em serviço de dois guindastes portuários, cada um com capacidade de carga de 45 toneladas, e a implementação de um novo pátio de contêineres. Esta expansão física elevou a capacidade nominal de armazenamento em 2,6 mil TEUs, resultando em um salto de 14,2% no giro total de cargas da unidade.

Segundo Khachatur Martirosyan, diretor geral do porto, a atualização da infraestrutura atua como um destravamento da capacidade de processamento de cargas perecíveis. A modernização visa reduzir gargalos logísticos e ampliar a vazão dos canais que conectam a produção do Extremo Oriente aos mercados de exportação e às regiões centrais da Rússia.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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