Imóveis em Moscou: compradores migram para cidades satélites para evitar preços da capital

O mercado imobiliário da região metropolitana de Moscou atravessa uma mudança de eixo: o comprador está abandonando a capital em favor das cidades satélites. Entre janeiro e agosto de 2026, a fatia de negócios realizados no estado de Moscou (Podmoskovye) saltou para 44,6% do volume total de imóveis novos na aglomeração, contra 35,9% no mesmo período do ano anterior. Para Cyril Kulakov, presidente da Associação Regional de Avaliadores e professor da NIU MGSU, esse movimento reflete a busca por viabilidade financeira diante de custos de crédito elevados.

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O motor principal dessa migração é o abismo de preços. Enquanto o metro quadrado na zona central de Moscou já ultrapassou a marca psicológica de 500 mil rublos, em cidades vizinhas como Mytishchi ou Krasnogorsk, o valor oscila entre 250 e 280 mil rublos — quase metade do preço da capital. O impacto no volume de vendas é nítido: a demanda por novos imóveis na cidade de Moscou despencou 37,2%, enquanto na região metropolitana a queda foi significativamente menor, de apenas 8,8%, consolidando o interior como um segmento mais resiliente à turbulência econômica.

A infraestrutura como ponte

A fronteira entre a capital e a região tornou-se mais formal e menos impeditiva graças à integração do transporte. A expansão das linhas de metrô para além do Anel Rodoviário de Moscou (MKAD) e a consolidação dos Diâmetros Ferroviários (MCD) e novos viadutos reduziram o tempo de deslocamento. Essa logística é vital para mais de um milhão de residentes da região que trabalham na capital e tornou o subúrbio a escolha prioritária para o público jovem, entre 25 e 30 anos, que possui veículo próprio.

Além da mobilidade, a variedade de tipologias urbanas atrai quem foge da densidade dos arranha-céus moscovitas. No estado, o consumidor encontra desde edifícios padrão até complexos de baixa altura em áreas ecologicamente preservadas.

A aglomeração agora opera como um organismo único, onde o pragmatismo substituiu o status do endereço. O comprador prioriza a metragem quadrada maior pelo mesmo investimento, a proximidade de escolas e centros comerciais e o tempo real de trajeto até o escritório. Segundo Kulakov, a tendência é sustentável: as pessoas optam por um custo de vida menor sem abrir mão do acesso ao mercado de trabalho da capital.

Para o setor de construção e incorporadoras, o cenário indica um deslocamento do eixo de investimento. O foco agora se volta para a região metropolitana, onde a demanda é mais estável e o potencial de valorização imobiliária, impulsionado pelos hubs de transporte, ainda não atingiu o teto.